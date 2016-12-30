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США высылают 35 российских дипломатов и вводят новые санкции

Источник:
http://24.kg/vlast/42601_ssha_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400430-ru.html

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30 декабря 2016, 10:04       Комментарии

Президент США Барак Обама вчера распорядился выслать из страны 35 российских дипломатов и ввести санкции против представителей разведки РФ, которые, по мнению Вашингтона, причастны к кибератакам во время американской президентской кампании в 2016 году. Об этом сообщили российские СМИ.
"Эти действия последовали после неоднократных частных и публичных предупреждений, которые мы направляли российским властям, и являются необходимым и адекватным ответом на попытки навредить интересам США в нарушение установленных международных норм поведения", - говорится в заявлении Обамы, находящегося в отпуске на Гавайях.
Трамп по рекомендации Киссинджера хочет снять санкции с РФ Подробнее
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что Москва ответит на новые американские санкции "на принципе взаимности". "Пока я не могу сказать, каким будет ответ, хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности, - сказал он. - Ответ будет сформулирован в русле того направления, которое определит президент РФ".
Пока не ясно, станет ли избранный президент США Дональд Трамп, который раньше хвалил российского лидера Владимира Путина и назначил на главные должности людей, которым приписывают симпатии к РФ, пытаться отменить новые санкции после вступления на пост 20 января 2017 года.
Обама ввел санкции в отношении двух российских спецслужб - Главного разведывательного управления (ГРУ) и Федеральной службы безопасности, четырех офицеров ГРУ и трех компаний, которые "предоставляли поддержку ГРУ" для проведения киберопераций.
Евросоюз продлил санкции против России до 31 июля Подробнее
Высокопоставленный американский чиновник сообщил Reuters, что "у русских есть 72 часа, чтобы покинуть территорию США". "Эти меры приняты в ответ на притеснение Россией американских дипломатов и на действия дипломатов, которые мы расцениваем как не соответствующие дипломатической практике", - сказал он.
"Заставляя расплачиваться российских дипломатов в США, закрывая им доступ к этим двум зданиям, мы надеемся, что российские власти переосмыслят свои действия, которые ограничивают возможности и безопасность сотрудников нашего посольства в России", - сказал чиновник.
Он отказался назвать имена российских дипломатов, которых коснутся новые санкции Вашингтона.

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