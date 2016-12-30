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Новогодние подарки детям от MegaCom

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/biznes_info/42602...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400429-ru.html

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30 декабря 2016, 10:07       Комментарии

Четыре подшефных детских учреждения Кыргызстана получили подарки в честь Нового года от мобильного оператора MegaCom. Каждая организация написала компании список вещей, в которых они больше всего нуждаются.
В Сокулукский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья отправлены теплые галоши, банные полотенца, гигиенические принадлежности, бачок для белья, а для ремонта и улучшения помещений куплены умывальник, диодные лампочки, краска, ковер и пуфики.
Во вспомогательной школе №12 (Ошская область) по запросу администрации учреждения установлены камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности детей, а также подарены ванна и моющие средства.
Для дома-интерната при средней школе имени К.Акназарова (Нарынская область) куплены медицинский холодильник для хранения лекарств и ноутбук для проведения интерактивных уроков с проектором.
Детям из Джалал-Абадского детского социального стационарного учреждения подарены новогодние презенты.
Ежегодно компания MegaCom оказывает адресную поддержку всем патронируемым детским учреждениям по всей стране в рамках долгосрочного проекта компании "MegaCom детям". Самое главное - компания в преддверии самых ожидаемых праздников в году дарит искреннее человеческое тепло и внимание детям, которые в этом особо нуждаются.

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