Новогодние подарки детям от MegaCom

30 декабря 2016, 10:07 Комментарии

Четыре подшефных детских учреждения Кыргызстана получили подарки в честь Нового года от мобильного оператора MegaCom. Каждая организация написала компании список вещей, в которых они больше всего нуждаются.

В Сокулукский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья отправлены теплые галоши, банные полотенца, гигиенические принадлежности, бачок для белья, а для ремонта и улучшения помещений куплены умывальник, диодные лампочки, краска, ковер и пуфики.

Во вспомогательной школе №12 (Ошская область) по запросу администрации учреждения установлены камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности детей, а также подарены ванна и моющие средства.

Для дома-интерната при средней школе имени К.Акназарова (Нарынская область) куплены медицинский холодильник для хранения лекарств и ноутбук для проведения интерактивных уроков с проектором.

Детям из Джалал-Абадского детского социального стационарного учреждения подарены новогодние презенты.

Ежегодно компания MegaCom оказывает адресную поддержку всем патронируемым детским учреждениям по всей стране в рамках долгосрочного проекта компании "MegaCom детям". Самое главное - компания в преддверии самых ожидаемых праздников в году дарит искреннее человеческое тепло и внимание детям, которые в этом особо нуждаются.