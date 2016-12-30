Во фракции "Кыргызстан" звучат фамилии трех депутатов, желающих занять пост вице-спикера ЖК

30 декабря 2016, 9:55 Комментарии

В парламентской фракции "Кыргызстан" пока звучат фамилии трех кандидатов, желающих занять пост вице-спикера Жогорку Кенеша. Как сообщил 30 декабря АКИpress лидер фракции Алмазбек Баатырбеков, три депутата Данияр Толонов, Азиз Турсунбаев и Дамирбек Асылбек уулу выдвигают свои кандидатуры.

"Вопрос будет решаться во фракции уже в новом году. Возможно, у кого-то еще появится желание выдвинуть свои кандидатуры", - сказал парламентарий.

28 декабря экс-вице-спикер Нурбек Алымбеков ("Кыргызстан") сложил с себя полномочия.

В Жогорку Кенеша два вице-спикера, один от коалиции, второй - от оппозиции. Вице-спикером от оппозиции является Алтынай Омурбекова ("Республика - Ата-Журт").

От коалиции кандидатуру может выдвинут и "Бир Бол".

СДПК, входящая в альянс, представлена спикером Чыныбаем Турсунбековым.