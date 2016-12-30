Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4005 (-0.0158) 
Евро: 72.4992 (+0.0216) 
Золото: 36.87 $/гр (+0.23) 
Серебро: 0.52 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
дождь со снегом 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане около сотни чиновников наказаны за нарушение прав ЛОВЗВ Кыргызстане около сотни чиновников наказаны за нарушение прав ЛОВЗЦентр Бишкека 31 декабря закроют для движения транспортаЦентр Бишкека 31 декабря закроют для движения транспорта

Во фракции "Кыргызстан" звучат фамилии трех депутатов, желающих занять пост вице-спикера ЖК

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400428-ru.html

Похожие новости

Вице-спикер ЖК Н.Алимбеков ездил в Тайвань в частном порядке, - ЖК

Вице-спикер Алимбеков подал в отставку после поездки на Тайвань

День 28 Декабря: Не туда съездил или как вице-спикерский шоппинг закончился отставкой

Вице-спикер парламента Кыргызстана досрочно покинул пост

Омбудсмену посоветовали заняться несправедливым распределением квартир милиционерам

30 декабря 2016, 9:55       Комментарии

В парламентской фракции "Кыргызстан" пока звучат фамилии трех кандидатов, желающих занять пост вице-спикера Жогорку Кенеша. Как сообщил 30 декабря АКИpress лидер фракции Алмазбек Баатырбеков, три депутата Данияр Толонов, Азиз Турсунбаев и Дамирбек Асылбек уулу выдвигают свои кандидатуры.
"Вопрос будет решаться во фракции уже в новом году. Возможно, у кого-то еще появится желание выдвинуть свои кандидатуры", - сказал парламентарий.
28 декабря экс-вице-спикер Нурбек Алымбеков ("Кыргызстан") сложил с себя полномочия.
В Жогорку Кенеша два вице-спикера, один от коалиции, второй - от оппозиции. Вице-спикером от оппозиции является Алтынай Омурбекова ("Республика - Ата-Журт").
От коалиции кандидатуру может выдвинут и "Бир Бол".
СДПК, входящая в альянс, представлена спикером Чыныбаем Турсунбековым.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум