Создателей и актеров фильма "Курманжан Датка" выдвинут на госпремию имени Токтогула

30 декабря 2016, 9:41 Комментарии

Создателей художественного фильма "Курманжан Датка" режиссер — постановщика Садык Шер-Ниязова, автора сценария Бакытбека Турдубаева, оператор-постановщика Мурата Алиева, исполнителей главных ролей Назиру Мамбетову и Элина Абай кызы на государственную премию Кыргызской Республики имени Токтогула.

Как сообщает пресс-служба Союза кинематографистов, такое решение принято на заседание нового правления союза.

"Также союз выдвигает кинокартину "Завещание отца" режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу на кинопремию "Ника" Российской академии кинематографических наук в номинации "Лучший фильм СНГ", — сообщает пресс-служба.