Летчики авиабазы "Кант" поздравили детский центр "Умут" с Новым годом

30 декабря 2016, 9:41 Комментарии

БИШКЕК, 30 дек - Sputnik. Военнослужащие авиабазы ОДКБ "Кант" поздравили с наступающим Новым годом воспитанников Кантского детского патронатно-адаптационного центра "Умут", сообщает пресс-служба военного объекта.

© Фото / пресс-служба Российской авиабазы ОДКБ "Кант"Военнослужащие авиабазы ОДКБ "Кант" поздравили с наступающим Новым годом воспитанников Кантского детского патронатно-адаптационного центра "Умут" Помощник командира по работе с верующими военнослужащими иерей Евгений и летчики в рамках благотворительной акции "От сердца к сердцу" в канун Нового года посетили центр и вручили детям сладкие подарки, а воспитателям - продукты для праздничного обеда.

Маленькие воспитанники центра подготовили новогодние стихотворения и с радостью прочитали их гостям.

Благотворительная помощь военных авиабазы местным детям стала уже доброй традицией. Руководители и воспитатели детских учреждений Канта всегда рады их приезду. Они отмечают, что ребята при их появлении веселеют, оттаивают душой и относятся к летчикам как к очень близким людям, рассказали в пресс-службе.