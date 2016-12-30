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Центр Бишкека 31 декабря закроют для движения транспортаЦентр Бишкека 31 декабря закроют для движения транспортаМэр Бишкека поздравил детей столицыМэр Бишкека поздравил детей столицы

Летчики авиабазы "Кант" поздравили детский центр "Умут" с Новым годом

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400426-ru.html

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Маленьких бишкекчан поздравил с праздником мэр

30 декабря 2016, 9:41       Комментарии

БИШКЕК, 30 дек - Sputnik. Военнослужащие авиабазы ОДКБ "Кант" поздравили с наступающим Новым годом воспитанников Кантского детского патронатно-адаптационного центра "Умут", сообщает пресс-служба военного объекта.
© Фото / пресс-служба Российской авиабазы ОДКБ "Кант"Военнослужащие авиабазы ОДКБ "Кант" поздравили с наступающим Новым годом воспитанников Кантского детского патронатно-адаптационного центра "Умут" Помощник командира по работе с верующими военнослужащими иерей Евгений и летчики в рамках благотворительной акции "От сердца к сердцу" в канун Нового года посетили центр и вручили детям сладкие подарки, а воспитателям - продукты для праздничного обеда.
Маленькие воспитанники центра подготовили новогодние стихотворения и с радостью прочитали их гостям.
Благотворительная помощь военных авиабазы местным детям стала уже доброй традицией. Руководители и воспитатели детских учреждений Канта всегда рады их приезду. Они отмечают, что ребята при их появлении веселеют, оттаивают душой и относятся к летчикам как к очень близким людям, рассказали в пресс-службе.

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