Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с Новым годом!

30 декабря 2016, 9:25 Комментарии

Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с наступающим 2017 годом!

"Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть в 2017 году в каждой семье будет много приятных новостей и сюрпризов. Пусть Новый год подарит вам интересные встречи, красочные эмоции, незабываемые события и радость от общения! Наша команда О! благодарит наших клиентов за доверие. Спасибо вам за то, что встречаете с нами не первый Новый год и вдохновляете нас" Весь год мы работали для вас и благодаря вам. До новых встреч в 2017-м!" - поздравил кыргызстанцев коммерческий директор компании Максим Сидоренко.