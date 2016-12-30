Депутат предлагает ужесточить наказание за управление транспортом в состоянии опьянения

30 декабря 2016, 9:36 Комментарии

На общественное обсуждение выносятся поправки в Кодекс об административной ответственности, касающиеся ужесточения наказания за управление транспортом в состоянии опьянения.

Согласно законопроекта, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере 500 расчетных показателей (50 тыс. сомов) (по действующему законодательству - 10 тыс. сомов) или лишение права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Те же действия, повлекшие создание аварийной обстановки, влекут наложение административного штрафа в размере 500 расчетных показателей (сейчас - 100) с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года.

Действие, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью или повреждение транспортных средств и иного имущества, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 1 тыс. расчетных показателей (100 тыс. сомов) (сейчас - 20 тыс. сомов) с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Те же действия, совершенные несовершеннолетним, влекут привлечение к общественным работам на 40 часов либо лишение права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Действия, совершенные лицами, не имеющими права управления транспортными средствами, влекут наложение административного штрафа в размере 500 расчетных показателей (50 тыс. сомов) (по действующему закону - 20 тыс. сомов) либо административный арест сроком на пять суток.

Допуск к управлению транспортным средством лица, находящегося в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, влечет наложение административного штрафа на должностное лицо в размере 500 расчетных показателей.

Отказ водителей и лиц, управляющих транспортными средствами, от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние опьянения влечет наложение административного штрафа в размере 100 расчетных показателей или лишение права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Те же действия действия, совершенные более двух раз в течение трех лет, влекут административный арест на 5 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.

Инициатор законопроекта - депутат Жогорку Кенеша Махабат Мавлянова ("Республика - Ата-Журт").