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Депутат предлагает ужесточить наказание за управление транспортом в состоянии опьянения

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400424-ru.html

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30 декабря 2016, 9:36       Комментарии

На общественное обсуждение выносятся поправки в Кодекс об административной ответственности, касающиеся ужесточения наказания за управление транспортом в состоянии опьянения.
Согласно законопроекта, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере 500 расчетных показателей (50 тыс. сомов) (по действующему законодательству - 10 тыс. сомов) или лишение права управления транспортными средствами сроком на 1 год.
Те же действия, повлекшие создание аварийной обстановки, влекут наложение административного штрафа в размере 500 расчетных показателей (сейчас - 100) с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года.
Действие, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью или повреждение транспортных средств и иного имущества, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 1 тыс. расчетных показателей (100 тыс. сомов) (сейчас - 20 тыс. сомов) с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.
Те же действия, совершенные несовершеннолетним, влекут привлечение к общественным работам на 40 часов либо лишение права управления транспортными средствами сроком на 3 года.
Действия, совершенные лицами, не имеющими права управления транспортными средствами, влекут наложение административного штрафа в размере 500 расчетных показателей (50 тыс. сомов) (по действующему закону - 20 тыс. сомов) либо административный арест сроком на пять суток.
Допуск к управлению транспортным средством лица, находящегося в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, влечет наложение административного штрафа на должностное лицо в размере 500 расчетных показателей.
Отказ водителей и лиц, управляющих транспортными средствами, от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние опьянения влечет наложение административного штрафа в размере 100 расчетных показателей или лишение права управления транспортными средствами сроком на 3 года.
Те же действия действия, совершенные более двух раз в течение трех лет, влекут административный арест на 5 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.
Инициатор законопроекта - депутат Жогорку Кенеша Махабат Мавлянова ("Республика - Ата-Журт").

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