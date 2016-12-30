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Прокуратура Таласской области восстановила на работу уволенного из "Северэлектро" инвалида

Источник:
http://knews.kg/2016/12/prokur...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400423-ru.html

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30 декабря 2016, 9:13       Комментарии

Прокуратура Таласской области восстановила на работу уволенного из "Северэлектро" инвалида. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа Кыргызстана.
В ведомстве отмечают, надзор за исполнением законодательства о правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ЛОВЗ) является одним из важных направлений деятельности органов прокуратуры.
"В Кыргызстане в 2016 году насчитывается 172 тысячи ЛОВЗ, из них более 28 тысяч – дети. Как показывает анализ, зачастую они сталкиваются с нарушениями своих прав. Органами прокуратуры республики за 2016 год, в целях защиты прав и интересов таких категорий граждан, проведены 103 проверки. В результате выявлено 138 нарушений законности, наказано 91 должностное лицо, возбуждено 2 уголовных дела. Наибольшее количество нарушений выявлено в сфере реализации права на труд ЛОВЗ. К государственным мерам, способствующим трудоустройству ЛОВЗ, можно отнести квотирование рабочих мест в количестве 5% на всех предприятиях и организациях с численностью сотрудников более 20 человек. Так, инвалид 2 группы Ж.К. уволен с грубым нарушением трудового законодательства с филиала ОАО "Северэлектро". По представлению прокуратуры Таласской области он принят на работу", – говорится в сообщении.
Прокуратурой Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области в Управлении труда и социального развития района выявлен ряд нарушений закона КР "О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья". Принятыми прокуратурой мерами 5 лиц с ограниченными возможностями здоровья были трудоустроены.

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