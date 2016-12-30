США выдворяют российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак

30 декабря 2016, 9:30 Комментарии

Соединенные Штаты объявили о выдворении 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско, а также о введении новых санкций в отношении России, пишет ВВС.

Как сообщается, санкции введены в связи с кибератаками в ходе предвыборной кампании, в которых Вашингтон обвинял Россию.

Москва уже пообещала не оставить принятые Соединенными Штатами меры без адекватного ответа.

В попытке продемонстрировать масштабы киберагрессии России США также обнародовали детальный доклад о российской хакерской инфраструктуре.

Вашингтон заявляет, что доклад может помочь компьютерным специалистам бороться с хакерством.

Президент Обама также подчеркнул, что США предпримут дальнейшие меры.