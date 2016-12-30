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США выдворяют российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак

Источник:
http://knews.kg/2016/12/ssha-v...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400422-ru.html

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30 декабря 2016, 9:30       Комментарии

Соединенные Штаты объявили о выдворении 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско, а также о введении новых санкций в отношении России, пишет ВВС.
Как сообщается, санкции введены в связи с кибератаками в ходе предвыборной кампании, в которых Вашингтон обвинял Россию.
Москва уже пообещала не оставить принятые Соединенными Штатами меры без адекватного ответа.
В попытке продемонстрировать масштабы киберагрессии России США также обнародовали детальный доклад о российской хакерской инфраструктуре.
Вашингтон заявляет, что доклад может помочь компьютерным специалистам бороться с хакерством.
Президент Обама также подчеркнул, что США предпримут дальнейшие меры.

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