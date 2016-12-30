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Прокуратура Таласской области восстановила на работу уволенного из "Северэлектро" инвалидаПрокуратура Таласской области восстановила на работу уволенного из "Северэлектро" инвалида30 декабря - в этот день30 декабря - в этот день

В Сирии вступило в силу перемирие

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352929_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400421-ru.html

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30 декабря 2016, 9:03       Комментарии

В Сирии в полночь по местному времени вступил в силу режим прекращения огня между конфликтующими сторонами, сообщает Би-би-си.
29 декабря президент России Владимир Путин объявил о начале мирных переговоров и о перемирии между правительственными войсками Сирии и вооруженной оппозицией.
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в течение двух месяцев при посредничестве Турции велись переговоры с лидерами умеренной сирийской оппозиции, в результате чего и удалось достичь этого результата.
Предполагается, что встреча представителей режима Асада и сирийской оппозиции может состояться в середине января в Казахстане.
Россия начала военную кампанию в Сирии в конце сентября 2015 года, поддержав режим Асада. Его также поддерживает Иран, чьи ополченцы и военные принимали активное участие в боевых действиях в Сирии.
Турция на протяжении всей войны в Сирии выступала за свержение Асада.

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