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Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с Новым годом!Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с Новым годом!Прокуратура Таласской области восстановила на работу уволенного из "Северэлектро" инвалидаПрокуратура Таласской области восстановила на работу уволенного из "Северэлектро" инвалида

Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с Новым годом!

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352931_mo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400420-ru.html

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Посол США Ш.Гуолтни на кыргызском языке поздравила кыргызстанцев с наступающим новым годом

30 декабря 2016, 9:23       Комментарии

Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с наступающим 2017 годом!
"Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть в 2017 году в каждой семье будет много приятных новостей и сюрпризов. Пусть Новый год подарит вам интересные встречи, красочные эмоции, незабываемые события и радость от общения! Наша команда О! благодарит наших клиентов за доверие. Спасибо вам за то, что встречаете с нами не первый Новый год и вдохновляете нас. Весь год мы работали для вас и благодаря вам. До новых встреч в 2017!" – поздравил кыргызстанцев коммерческий директор компании Максим Сидоренко.
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