Штормовое предупреждение. На горных дорогах лавиноопасно

30 декабря 2016, 9:26 Комментарии

В связи с обильными осадками, выпавшими в последние дни, на горных дорогах и перевалах значительно возросла угроза схода лавин. МЧС распространило штормовое предупреждение.

30 декабря в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками в горных районах и на автодорогах:

<li>Бишкек - Ош (перевал Тоо-Ашуу) - 121-138-й км, (Ала-Бел, ущелье Чычкан) 198-265-й км </li><li>Мырзаке - Кара-Кульджа - Алайкуу - 65-90-й км</li><li> Ала-Бука - Каныш-Кыя - 65-90-й км, 14-150-й км</li><li> Ала-Бука - Каныш-Кыя - 65-99-й км</li><li> Красная Горка - Ак-Таш 1-4-й км</li><li> Нарын - Казарман (перевал Кара-Коо) - 67-94-й км (на участке Ийри-Суу - 42-44-й км)</li><li> Каракол - Энилчек (Чон-Ашуу) - 45-92-й км</li>

сохраняется опасность схода снежных лавин и снежные заносы, снежный накат и гололедица.

МЧС настоятельно рекомендует при проезде лавиноопасных участков соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров.