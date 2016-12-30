Данияр Нарымбаев отпущен по условно-досрочному освобождению

30 декабря 2016, 8:40 Комментарии

Накануне в Первомайском районном суде Бишкека рассмотрено дело об условно-досрочном освобождении экс-руководителе аппарата президента Данияра Нарымбаева.

Об освобождении Нарымбаева ходатайствовал заместитель начальника СИЗО ГКНБ Болот Шабданбеков.

Председательствующий судья Эмиль Кайыпов, выйдя из совещательной комнаты, удовлетворил ходатайство.

Напомним, Данияр Нарымбаев, Хаджимурат Коркмазов обвиняются по статье 303 (коррупция). По данным следствия, Хаджимурат Коркмазов вымогал деньги у семьи экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева, чтобы передать их Данияру Нарымбаеву, который обещал решить вопрос с арестованным имуществом бывшего градоначальника. Коркмазов взят с поличным при получении $100 тысяч от дочери экс-мэра.