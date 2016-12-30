Президент Туркменистана спел для детей песню Джастина Тимберлейка (видео)

30 декабря 2016, 8:52 Комментарии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов со своими двумя внуками исполнил песню "Can’t Stop the Feeling" популярного американского исполнителя Джастина Тимберлейка.

Как сообщает агентство CA-News со ссылкой на пресс-службу президента Туркменистана, глава республики 28 декабря посетил новогоднее представление у главной елки страны на площади перед центром "Älem".

Пожелав ребятам счастливого Нового года, отличных зимних каникул, успехов в учебе, исполнения заветных мечтаний Бердымухамедов выразил уверенность, что все они вырастут достойными продолжателями лучших национальных традиций, преемниками мудрых заветов предков и настоящими хозяевами Отчизны, внесут свой вклад в процветание Туркменистана.

После этого президент отправился в Торгово-промышленную палату Туркменистана, где устроены новогодние празднования для детей членов руководительского корпуса страны.

В рамках творческого конкурса выступили и внуки президента Гурбангулы Бердымухамедова, сыграв на профессиональной ди-джей аппаратуре.

"Они также станцевали и исполнили песню на английском языке. Глава государства при этом аккомпанировал им, тонко улавливая меняющееся настроение юных исполнителей и моменты их творческой импровизации", — говорится в сообщении.