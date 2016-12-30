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Данияр Нарымбаев отпущен по условно-досрочному освобождениюДанияр Нарымбаев отпущен по условно-досрочному освобождению

Президент Туркменистана спел для детей песню Джастина Тимберлейка (видео)

Источник:
http://knews.kg/2016/12/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400417-ru.html

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30 декабря 2016, 8:52       Комментарии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов со своими двумя внуками исполнил песню "Can’t Stop the Feeling" популярного американского исполнителя Джастина Тимберлейка.
Как сообщает агентство CA-News со ссылкой на пресс-службу президента Туркменистана, глава республики 28 декабря посетил новогоднее представление у главной елки страны на площади перед центром "Älem".
Пожелав ребятам счастливого Нового года, отличных зимних каникул, успехов в учебе, исполнения заветных мечтаний Бердымухамедов выразил уверенность, что все они вырастут достойными продолжателями лучших национальных традиций, преемниками мудрых заветов предков и настоящими хозяевами Отчизны, внесут свой вклад в процветание Туркменистана.
После этого президент отправился в Торгово-промышленную палату Туркменистана, где устроены новогодние празднования для детей членов руководительского корпуса страны.
В рамках творческого конкурса выступили и внуки президента Гурбангулы Бердымухамедова, сыграв на профессиональной ди-джей аппаратуре.
"Они также станцевали и исполнили песню на английском языке. Глава государства при этом аккомпанировал им, тонко улавливая меняющееся настроение юных исполнителей и моменты их творческой импровизации", — говорится в сообщении.

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