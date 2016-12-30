Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4005 (-0.0158) 
Евро: 72.4992 (+0.0216) 
Золото: 36.87 $/гр (+0.23) 
Серебро: 0.52 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
дождь со снегом 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Летчики авиабазы поздравили с Новым годом общество слепых и глухих в КантеЛетчики авиабазы поздравили с Новым годом общество слепых и глухих в КантеЧерез главные воздушные ворота КР прошел трехмиллионный пассажирЧерез главные воздушные ворота КР прошел трехмиллионный пассажир

2016 год продлится на секунду дольше

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352911_20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400416-ru.html

Похожие новости

Просроченные йогурты и фрукты вдоль дороги — рейд на рынке в Сокулуке

Студентов-медиков могут заставить учиться дольше — инициатива Минздрава

Депутат ЖК назвал Адольфа Гитлера грамотным управленцем

В штатном режиме аппаратура может идентифицировать 1 избирателя за 20-25 секунд, - ГРС

МЧС начинает принудительный спуск лавин вдоль автодороги Бишкек – Ош

30 декабря 2016, 8:31       Комментарии

31 декабря 2016 года после 23:59:59 часы замрут, прежде чем перейти на нулевую отметку – ко времени будет добавлена координационная секунда, сообщает Naked Science.
Добавление дополнительной секунды произойдет по Всемирному координированному времени (UTC), которое на три часа отстает от московского. Шкала UTC базируется на показаниях атомных часов и служит опорой для обычных расчетов времени, хотя сама она является лишь аппроксимацией среднего солнечного времени UT1.
Из-за неравномерностей вращения Земли UTC и UT1 понемногу расходятся: солнечное время чуть отстает от сверхточного атомного. Чтобы компенсировать их расхождение, к UTC время от времени добавляют координационную секунду, снова координируя их ход. В такие моменты, формально говоря, после 23:59:59 наступает уникальное время 23:59:60, и лишь затем обычные 00:00:00.
Решать эти вопросы поручено экспертам Международной службы вращения Земли (International Earth Rotation and Reference Systems Service, IERS), которые не допускают расхождения между UTC и UT1 более чем на 0,9 с. За время существования системы (с 1972 г.) было произведено 26 таких вставок, последний раз секунда добавлялась 30 июня 2015 г.
За синхронизацию часов сетевых устройств можно не беспокоиться, они используют протокол Network Time Protocol, который позволит им вовремя получить сигнал задержаться на секунду. Синхронизируются и GPS-приемники. Но вот автономные устройства – например обычные часы – придется переводить вручную. По крайней мере, если вам дорога эта лишняя секунда жизни.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум