2016 год продлится на секунду дольше

30 декабря 2016, 8:31 Комментарии

31 декабря 2016 года после 23:59:59 часы замрут, прежде чем перейти на нулевую отметку – ко времени будет добавлена координационная секунда, сообщает Naked Science.

Добавление дополнительной секунды произойдет по Всемирному координированному времени (UTC), которое на три часа отстает от московского. Шкала UTC базируется на показаниях атомных часов и служит опорой для обычных расчетов времени, хотя сама она является лишь аппроксимацией среднего солнечного времени UT1.

Из-за неравномерностей вращения Земли UTC и UT1 понемногу расходятся: солнечное время чуть отстает от сверхточного атомного. Чтобы компенсировать их расхождение, к UTC время от времени добавляют координационную секунду, снова координируя их ход. В такие моменты, формально говоря, после 23:59:59 наступает уникальное время 23:59:60, и лишь затем обычные 00:00:00.

Решать эти вопросы поручено экспертам Международной службы вращения Земли (International Earth Rotation and Reference Systems Service, IERS), которые не допускают расхождения между UTC и UT1 более чем на 0,9 с. За время существования системы (с 1972 г.) было произведено 26 таких вставок, последний раз секунда добавлялась 30 июня 2015 г.

За синхронизацию часов сетевых устройств можно не беспокоиться, они используют протокол Network Time Protocol, который позволит им вовремя получить сигнал задержаться на секунду. Синхронизируются и GPS-приемники. Но вот автономные устройства – например обычные часы – придется переводить вручную. По крайней мере, если вам дорога эта лишняя секунда жизни.