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Летчики авиабазы поздравили с Новым годом общество слепых и глухих в Канте

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400415-ru.html

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Посол США в КР поздравила кыргызстанцев с наступающим Новым 2017 годом

30 декабря 2016, 8:32       Комментарии

БИШКЕК, 29 дек - Sputnik. Военнослужащие авиационной базы ОДКБ "Кант" поздравили с Новым годом детей Кантского учебно-производственного предприятия Кыргызского общества слепых и глухих", сообщает пресс-служба военного объекта.
© Фото / пресс-служба Российской авиабазы ОДКБ "Кант"Военнослужащие авиационной базы ОДКБ "Кант" поздравили с Новым годом детей Кантского учебно-производственного предприятия Кыргызского общества слепых и глухих" Военнослужащие тоже веселились на детском утреннике - водили хороводы и участвовали в конкурсах.
"Новогодний праздник прошел интересно под бурные аплодисменты детей и взрослых. Он оставил в сердце каждого добрые чувства и напомнил присутствовавшим, что все дети равны и одинаково нуждаются в любви и понимании", - рассказали в пресс-службе.
Помощник командира с верующими военнослужащими иерей Евгений от всего коллектива авиационной базы поздравил детей с наступающим Новым годом и передал им продукты питания для праздничного обеда, детскую одежду, а также сладкие подарки.
Заведующая учебно-производственным предприятием выразила военнослужащим глубокую благодарность и признательность за регулярную материальную помощь.

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