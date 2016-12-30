Летчики авиабазы поздравили с Новым годом общество слепых и глухих в Канте

30 декабря 2016, 8:32 Комментарии

БИШКЕК, 29 дек - Sputnik. Военнослужащие авиационной базы ОДКБ "Кант" поздравили с Новым годом детей Кантского учебно-производственного предприятия Кыргызского общества слепых и глухих", сообщает пресс-служба военного объекта.

© Фото / пресс-служба Российской авиабазы ОДКБ "Кант"Военнослужащие авиационной базы ОДКБ "Кант" поздравили с Новым годом детей Кантского учебно-производственного предприятия Кыргызского общества слепых и глухих" Военнослужащие тоже веселились на детском утреннике - водили хороводы и участвовали в конкурсах.

"Новогодний праздник прошел интересно под бурные аплодисменты детей и взрослых. Он оставил в сердце каждого добрые чувства и напомнил присутствовавшим, что все дети равны и одинаково нуждаются в любви и понимании", - рассказали в пресс-службе.

Помощник командира с верующими военнослужащими иерей Евгений от всего коллектива авиационной базы поздравил детей с наступающим Новым годом и передал им продукты питания для праздничного обеда, детскую одежду, а также сладкие подарки.

Заведующая учебно-производственным предприятием выразила военнослужащим глубокую благодарность и признательность за регулярную материальную помощь.