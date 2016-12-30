Negatiff: На Иссык-Куле собака разорвала щеку ребенку

30 декабря 2016, 8:17 Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам подборку новостей за минувшие выходные, которые вы могли пропустить.

Немецкая овчарка разорвала левую щеку 6-летнему жителю села Челпек. _______________________________________________

Спасатели обнаружили трупы пожилых женщин в запертых квартирах в мкр Джал и по ул.Боконбаева.

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30-летний Тимур А., выстреливший себе в голову из травмата, находится в тяжелом состоянии.

_______________________________________________ Четыре человека погибли в автокатастрофе на дороге Бишкек-Ош.

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В Нарыне найдено тело 44-летнего мужчины, которого накрыла лавина. _______________________________________________