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Мэр Бишкека поздравил детей столицы c наступающим Новым Годом

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352928_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400413-ru.html

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30 декабря 2016, 7:52       Комментарии

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