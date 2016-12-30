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Психологи: Умный разговор исключает зрительный контакт

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352909_ps...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400411-ru.html

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30 декабря 2016, 8:18       Комментарии

Многие люди стараются не смотреть в глаза собеседнику. Японские ученые из Киотского университета выяснили, что человек отводит глаза не из-за неуверенности в себе или страха. Просто мозг не может подбирать правильные слова для разговора и фокусироваться на лице собеседника одновременно, передает Росбалт.
То есть зрительный контакт требует таких же умственных затрат, что и выполнение сложных задач. Поэтому иногда просто необходимо отвести глаза в сторону, высвободив немного ресурсов, хотя и кажется, что обработке вербальной информации ничто не мешает.
Это подтвердили эксперименты с 26 добровольцами. Людей заставили смотреть на экран где появлялось лицо другого человека. При этом надо было выполнять задание на обработку вербальной информации. К существительному по ассоциации подбирали в пару глагол из разряда "нож-резать". Существительные отличались по сложности, передает The Daily Mail.
При этом глаза человека на экране иногда смотрели в сторону, а иногда прямо на добровольца. В итоге, если добровольцу давали более сложные существительные, он тратил больше времени на подбор глаголов, когда поддерживал зрительный контакт с изображенным на экране. А вот если давались легкие слова, такой проблемы не возникало.

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