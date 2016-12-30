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Новости Кыргызстана

Новый уровень отношений со странами Юго-Восточной АзииНовый уровень отношений со странами Юго-Восточной АзииМэр Бишкека поздравил детей столицы c наступающим Новым ГодомМэр Бишкека поздравил детей столицы c наступающим Новым Годом

Positiff: Столичный троллейбус бесплатно возит пассажиров

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400409-ru.html

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На столичной площади Победы установлена камера видеонаблюдения

30 декабря 2016, 8:01       Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели! Представляем вам позитивные новости, которые вы могли пропустить...
Троллейбус №7 города Бишкек бесплатно возит пассажиров.
_______________________________________________ Сборная Кыргызстана завоевала серебро зонального чемпионата Азии по волейболу.
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Команда "Бишкек-1" разгромила команду из Казахстана и стала победителем детского турнира по хоккею.
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В Национальной филармонии им.Т.Сатылганова 29 декабря прошла праздничная елка с участием президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и детей в возрасте 8-14 лет.
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Прогноз погоды по Кыргызстану на 30 декабря. По сообщению Кыргызгидромета, ночью на большей части территории дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.
Днем в отдельных районах Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской областей снег, по остальной территории без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, по акватории озера Иссык-Куль 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: -2...-7, по северу -5...-10
днем: 0...+5 по северу 0...-5
Таласская область
ночью: -4...-9
днем: 0...+5
Баткенская область
ночью: 0...-5
днем: +1...+6
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: 0...-5
днем: +1...+6
Иссык-Кульская область
ночью: -3...-8, по востоку -10...-15
днем: 0...+5
Нарынская область
ночью: -13...-18
днем: -8...-13
В Бишкеке ночью временами снег, днем без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -4...-6, максимальная температура воздуха днем +3...+5.

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