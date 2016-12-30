На коллегии МИД обсудили вопросы делимитации и демаркации госграницы с сопредельными странами

30 декабря 2016, 1:25 Комментарии

В Министерстве иностранных дел 29 декабря состоялось очередное заседание коллегии с участием представителей Аппарата президента, Жогорку Кенеша и Аппарата правительства, сообщает пресс-служба МИД.

На заседании были рассмотрены итоги деятельности коллегии министерства в 2016 году и график работы коллегии на 2017 год, итоги проведенной работы по исполнению постановления правительства "О повышении эффективности сотрудничества КР с международными организациями, интеграционными объединениями и международными договорными органами" от 2 декабря 2015 года, проблемные и перспективные вопросы двусторонних отношений Кыргызстана со странами Юго-Восточной Азии, а также вопросы делимитации и демаркации государственной границы с сопредельными странами.

По итогам работы коллегии были приняты соответствующие решения.