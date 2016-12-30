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Глава Генштаба ВС наградил военнослужащих, прослуживших 25 лет и более и уволенных в запас, медальюГлава Генштаба ВС наградил военнослужащих, прослуживших 25 лет и более и уволенных в запас, медалью

На коллегии МИД обсудили вопросы делимитации и демаркации госграницы с сопредельными странами

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400408-ru.html

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30 декабря 2016, 1:25       Комментарии

В Министерстве иностранных дел 29 декабря состоялось очередное заседание коллегии с участием представителей Аппарата президента, Жогорку Кенеша и Аппарата правительства, сообщает пресс-служба МИД.
На заседании были рассмотрены итоги деятельности коллегии министерства в 2016 году и график работы коллегии на 2017 год, итоги проведенной работы по исполнению постановления правительства "О повышении эффективности сотрудничества КР с международными организациями, интеграционными объединениями и международными договорными органами" от 2 декабря 2015 года, проблемные и перспективные вопросы двусторонних отношений Кыргызстана со странами Юго-Восточной Азии, а также вопросы делимитации и демаркации государственной границы с сопредельными странами.
По итогам работы коллегии были приняты соответствующие решения.

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