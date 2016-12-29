Глава Генштаба ВС наградил военнослужащих, прослуживших 25 лет и более и уволенных в запас, медалью

29 декабря 2016, 23:08 Комментарии

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Райимберди Дуйшенбиев наградил военнослужащих, прослуживших 25 лет и более и уволенных в запас, ведомственной медалью "Ветеран Вооруженных сил", сообщает пресс-служба Генштаба.

Руководитель ведомства поблагодарил ветеранов за достойную службу, пожелав удачи и успехов в дальнейших начинаниях, выразил уверенность, что их опыт и знания будут востребованы и в дальнейшем.

В соответствии с положением о медали "Ветеран Вооруженных Сил", ею могут награждаться военнослужащие министерств и ведомств Кыргызстана, безупречно прослужившие в Вооруженных силах 25 и более календарных лет и увольняющиеся с военной службы в запас или отставку.