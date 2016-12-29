С 1 января 2017 года трудовые мигранты из Кыргызстана получат доступ к обязательному медстрахованию в России

29 декабря 2016, 22:19 Комментарии

С 1 января 2017 года трудящиеся из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе трудовые мигранты из Кыргызстана получат доступ к обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в России, сообщает 29 декабря пресс-служба посольства Кыргызстана в России.

Договором о ЕАЭС предусмотрено, что социальное обеспечение, за исключением пенсионного, трудящихся стран ЕАЭС и членов их семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудоустройства. При этом к социальному обеспечению, в частности, относится обязательное медицинское страхование. Однако, ранее у временно пребывающих трудящихся из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана не было возможности стать участником программы ОМС в России.

В результате последовательной работы Евразийской экономической комиссии по обеспечению равных прав трудящихся из государств ЕАЭС по предоставлению медицинской помощи на российской территории, а также консультаций со странами-участницами ЕАЭС, данный вопрос был решен и в конце октября 2016 года Министерство здравоохранения РФ выпустило приказ, касающийся изменений правил ОМС.

Согласно информации ЕЭК, с принятием российской стороны данного решения трудящиеся из стран ЕАЭС получат доступ к социальным гарантиям наравне с российскими гражданами.