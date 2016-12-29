Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4163 (+0.0016) 
Евро: 72.4776 (-0.0642) 
Золото: 36.87 $/гр (+0.23) 
Серебро: 0.52 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке сотрудники "Тазалыка" 1 января выйдут на работу в 01:00В Бишкеке сотрудники "Тазалыка" 1 января выйдут на работу в 01:00

С 1 января 2017 года трудовые мигранты из Кыргызстана получат доступ к обязательному медстрахованию в России

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400406-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке сотрудники "Тазалыка" 1 января выйдут на работу в 01:00

Казахстан выделит Кыргызстану $7,5 млн на обустройство таможенной инфраструктуры и модернизацию испытательных лабораторий

С 1 января 2017 года в странах ЕАЭС вступает в силу требование об обязательном оснащении транспортных средств "тревожной кнопкой"

Гастарбайтеры из стран ЕАЭС теперь смогут в России не только работать, но и лечиться

Двое участников ИГИЛ из РФ и Кыргызстана приговорены в Ростове-на-Дону к 16 и 8 годам колонии

29 декабря 2016, 22:19       Комментарии

С 1 января 2017 года трудящиеся из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе трудовые мигранты из Кыргызстана получат доступ к обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в России, сообщает 29 декабря пресс-служба посольства Кыргызстана в России.
Договором о ЕАЭС предусмотрено, что социальное обеспечение, за исключением пенсионного, трудящихся стран ЕАЭС и членов их семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудоустройства. При этом к социальному обеспечению, в частности, относится обязательное медицинское страхование. Однако, ранее у временно пребывающих трудящихся из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана не было возможности стать участником программы ОМС в России.
В результате последовательной работы Евразийской экономической комиссии по обеспечению равных прав трудящихся из государств ЕАЭС по предоставлению медицинской помощи на российской территории, а также консультаций со странами-участницами ЕАЭС, данный вопрос был решен и в конце октября 2016 года Министерство здравоохранения РФ выпустило приказ, касающийся изменений правил ОМС.
Согласно информации ЕЭК, с принятием российской стороны данного решения трудящиеся из стран ЕАЭС получат доступ к социальным гарантиям наравне с российскими гражданами.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум