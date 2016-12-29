Маленьких бишкекчан поздравил с праздником мэр

29 декабря 2016, 21:06 Комментарии

БИШКЕК, 29 дек - Sputnik. В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова прошло праздничное новогоднее представление для школьников Бишкека с участием мэра Албека Ибраимова, сообщает пресс-служба муниципалитета.

© пресс-служба мэрии города Бишкек В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова прошло праздничное новогоднее представление для школьников Бишкека с участием мэра Албека Ибраимова В празднике приняли участие более 1 000 ребятишек, приехали даже дети из Кочкорского района Нарынской области по программе обмена школьниками "Жаш карек", реализуемой мэрией столицы.

Артисты театра "Таберик" поставили красочный спектакль "Фабрика Деда Мороза" с Аяз Атой, Бабой Ягой, Уста бала (подмастерье), Королевой цветов и Нарциссом. Зрителям показали сказочное производство подарков, а до начала спектакля более 40 аниматоров развлекали маленьких бишкекчан речевками, играми и загадками.

В этом году на новогоднюю елку мэра было выделено 4 миллиона сомов.

Сегодня в филармонии прошла и президентская елка с участием Алмазбека Атамбаева.