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Маленьких бишкекчан поздравил с праздником мэр

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400402-ru.html

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29 декабря 2016, 21:06       Комментарии

БИШКЕК, 29 дек - Sputnik. В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова прошло праздничное новогоднее представление для школьников Бишкека с участием мэра Албека Ибраимова, сообщает пресс-служба муниципалитета.
© пресс-служба мэрии города Бишкек В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова прошло праздничное новогоднее представление для школьников Бишкека с участием мэра Албека Ибраимова В празднике приняли участие более 1 000 ребятишек, приехали даже дети из Кочкорского района Нарынской области по программе обмена школьниками "Жаш карек", реализуемой мэрией столицы.
Артисты театра "Таберик" поставили красочный спектакль "Фабрика Деда Мороза" с Аяз Атой, Бабой Ягой, Уста бала (подмастерье), Королевой цветов и Нарциссом. Зрителям показали сказочное производство подарков, а до начала спектакля более 40 аниматоров развлекали маленьких бишкекчан речевками, играми и загадками.
В этом году на новогоднюю елку мэра было выделено 4 миллиона сомов.
Сегодня в филармонии прошла и президентская елка с участием Алмазбека Атамбаева.

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