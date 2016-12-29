Кыргызский сом отнесен к лучшим активам 2016 года

29 декабря 2016, 21:02 Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. Brexit, победа Дональда Трампа, худшее начало года за всю историю для индекса S&P 500 (INDEX: US500) - 2016-й можно назвать каким угодно, но точно не спокойным для инвесторов. Взлеты и падения вызывали беспокойство и предоставляли массу возможностей. Теперь, когда до 2017-го остаются считанные дни, пришло время подвести итоги и назвать лучшие и худшие активы этого года. Об этом пишет на своем сайте Insider PRO.

Особенно плохим уходящий год выдался для валют с названием "фунт". После драматического решения о свободной конвертации египетский фунт (FX:USD/EGP) обвалился на 58% и занял последнее место в мире. Таким образом правительство страны надеялось стабилизировать экономику, страдающую от социальной нестабильности и нехватки долларов. Британский фунт (FX: GBP/USD) упал после референдума по выходу Великобритании из состава ЕС, и так и не смог восстановиться.

В совершенно другом положении оказался биткоин (FX: BITCOIN). В этом году цифровая валюта продемонстрировала лучший рост, удвоив свою стоимость. Всплеску интереса к альтернативным платежным средствам способствовали ужесточение контроля за движением капитала в таких странах, как Китай, и изоляционистские настроения в Великобритании и США. Что касается классических валют, эмитируемых правительствами и центральными банками, вместе с восстановлением нефтяного рынка лучшую динамику продемонстрировал российский рубль (MOEX: USD/RUB)

Вот список лучших и худших валют в этом году:

Хотя падение британского фунта, отмечает издание, оказалось не таким масштабным, как обвалы валют некоторых развивающихся стран, он все же показал худшую динамику среди основных мировых валют.