Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4163 (+0.0016) 
Евро: 72.4776 (-0.0642) 
Золото: 36.87 $/гр (+0.23) 
Серебро: 0.52 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
снег +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Пять новогодних опасностей, которые ждут в ИнтернетеПять новогодних опасностей, которые ждут в Интернете

Кыргызский сом отнесен к лучшим активам 2016 года

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/economics/full...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400401-ru.html

Похожие новости

В Караколе прошло первенство Кыргызской Республики по горным лыжам

ГИК наградила лучших по итогам работы по реализации программы "Доступное жилье 2015-2020"

Посол США Ш.Гуолтни на кыргызском языке поздравила кыргызстанцев с наступающим новым годом

С ними лучше не шутить! Что обсуждали кыргызстанцы в соцсетях в 2016 году

Кубок Bishkek Park определил лучших танцоров сальсы, бачаты и кизомбо

29 декабря 2016, 21:02       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. Brexit, победа Дональда Трампа, худшее начало года за всю историю для индекса S&P 500 (INDEX: US500) - 2016-й можно назвать каким угодно, но точно не спокойным для инвесторов. Взлеты и падения вызывали беспокойство и предоставляли массу возможностей. Теперь, когда до 2017-го остаются считанные дни, пришло время подвести итоги и назвать лучшие и худшие активы этого года. Об этом пишет на своем сайте Insider PRO.
Особенно плохим уходящий год выдался для валют с названием "фунт". После драматического решения о свободной конвертации египетский фунт (FX:USD/EGP) обвалился на 58% и занял последнее место в мире. Таким образом правительство страны надеялось стабилизировать экономику, страдающую от социальной нестабильности и нехватки долларов. Британский фунт (FX: GBP/USD) упал после референдума по выходу Великобритании из состава ЕС, и так и не смог восстановиться.
В совершенно другом положении оказался биткоин (FX: BITCOIN). В этом году цифровая валюта продемонстрировала лучший рост, удвоив свою стоимость. Всплеску интереса к альтернативным платежным средствам способствовали ужесточение контроля за движением капитала в таких странах, как Китай, и изоляционистские настроения в Великобритании и США. Что касается классических валют, эмитируемых правительствами и центральными банками, вместе с восстановлением нефтяного рынка лучшую динамику продемонстрировал российский рубль (MOEX: USD/RUB)
Вот список лучших и худших валют в этом году:
Хотя падение британского фунта, отмечает издание, оказалось не таким масштабным, как обвалы валют некоторых развивающихся стран, он все же показал худшую динамику среди основных мировых валют.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум