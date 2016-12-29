Пять новогодних опасностей, которые ждут в Интернете

29 декабря 2016, 20:19 Комментарии

Новый год для мошенников - горячий сезон. В разгар предновогоднего ажиотажа люди становятся менее внимательными, а значит - более уязвимыми для мошеннических действий. Поэтому в канун праздников забывать об аккуратности все же не стоит.

Мошенники активно рассылают SMS-сообщения и электронные письма и получают неплохой улов. Эксперт компании Softline Владимир Копасов подготовил для RG Digital список основных угроз, которые подстерегают пользователей в праздники, и дал советы, как не стать жертвой мошенников.

1. "Шифровальщики" - все начинается с сообщения с вложением, которое, исходя из написанного, необходимо открыть. В невинном вложении скрывается вирус, который шифрует критичные файлы на компьютере или смартфоне и блокирует использование устройства. Для разблокировки надо перевести некоторую сумму на счет мошенников, и тогда, возможно, на ваш номер придет сообщение с кодом для разблокировки. А возможно, и не придет.

<ul> <li>Совет: не открывайте вложения от неожиданных адресатов, особенно на устройствах, содержащих важную для вас информацию.</li> </ul> 2. "Сообщение от банка" - электронное письмо или SMS с просьбой немедленно предоставить информацию по карте, позвонить куда-либо, перейти по ссылке. Как правило, целью сообщений является хищение данных о банковской карте, которые позволят совершать денежные переводы либо покупки в интернет-магазинах.

<ul> <li>Совет: если вы уверены, что это мошенническое сообщение - просто проигнорируйте. В противном случае не звоните на указанные номера (звонить нужно только на номер колл-центра, указанный на сайте банка).</li> </ul> 3. Лотереи "миллион за SMS" - предложение отправить SMS для участия в невероятно привлекательном розыгрыше. SMS может стоить существенно выше, чем обычно, может быть засчитано как ваше согласие на дорогостоящую подписку. И даже если лотерея действительно проводится - уверены ли вы в непредвзятом выборе победителя?

<ul> <li>Совет: проверьте информацию об устроителе лотереи и конкретном розыгрыше.</li> </ul> 4. "Уникальное предложение, только сейчас" - в отличие от предыдущего варианта мошенничества вам сообщают, что вы уже выиграли: тур в жаркие страны, кофемашину, большую сумму денег. Далее вас могут попросить, например, заполнить анкету на сайте, который хоть и похож на настоящий, но принадлежит мошенникам. Для заполнения анкеты потребуется ввести данные банковской карты или хотя бы номер мобильного (что будет воспринято как согласие на подписку на дорогостоящую услугу).

Отличительной чертой такой схемы является необходимость реагировать прямо сейчас: "предложение действительно в течение 30 минут" или "у вас есть 15 минут, чтобы подтвердить участие и получить выигрыш". Идея простая, получатель мошеннического сообщения ставится в условия, когда решение необходимо принять прямо сейчас.

<ul> <li>Совет: сохраняйте капельку скептицизма при общении с неизвестными абонентами и адресатами.</li> </ul> 5. Фальшивые сайты интернет-магазинов и банков ("фишинг") создаются внешне идентичными сайтам реальных компаний. Конечно, купленные в таких "магазинах" товары не дойдут до покупателя, и вернуть потраченные деньги получается не всегда. Вводить номера карт и пароли от различных соцсетей просто опасно - можно лишиться всех средств.

<ul> <li>Совет: проверяйте адрес магазина в строке браузера, не поленитесь уточнить в поисковике, действительно ли крупный магазин существует под таким URL-адресом.</li> </ul>

Описанные выше примеры мошенничества могут комбинироваться самым причудливым образом. Например, сообщение в WhatsApp о заблокированном переводе или зарезервированной покупке в магазине. В сообщении предлагается для окончательной блокировки платежа связаться с сотрудниками банка - по указанному в сообщении телефону. В ходе телефонного разговора мошенники выманивают данные банковских карт, чтобы совершать операции по ним без наличия самой карты.