Сбылась мечта ученика 2-класса, пожелавшего сделать совместное фото с А.Атамбаевым

29 декабря 2016, 19:50 Комментарии

Ученик 2 "Д" класса средней школы №38 Бишкека Адамис Эдилканов написал письмо на имя президента Алмазбека Атамбаева, сообщает 29 декабря пресс-служба Аппарата президента.

"Мой день рождения и день рождения президента КР в один день - 17 сентября. Каждый год, отмечая свой день рождения, я всем сообщаю об этом. И отмечая этот день, я всегда представляю как будто бы вместе с ним. Я горжусь этим. Дорогой президент КР, если у вас будет возможность, не могли бы со мной встретиться и сфотографироваться. Я об этом мечтаю", - написал А.Эдилканов.

Во время проведения президентской новогодней елки для детей 29 декабря мечта Адамиса осуществилась.