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Сбылась мечта ученика 2-класса, пожелавшего сделать совместное фото с А.Атамбаевым

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400396-ru.html

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В Бишкеке проходит новогодняя елка с участием президента А.Атамбаева

В Нацбанке напомнили, что участие в финансовых пирамидах не гарантирует получение финансового дохода

29 декабря 2016, 19:50       Комментарии

Ученик 2 "Д" класса средней школы №38 Бишкека Адамис Эдилканов написал письмо на имя президента Алмазбека Атамбаева, сообщает 29 декабря пресс-служба Аппарата президента.
"Мой день рождения и день рождения президента КР в один день - 17 сентября. Каждый год, отмечая свой день рождения, я всем сообщаю об этом. И отмечая этот день, я всегда представляю как будто бы вместе с ним. Я горжусь этим. Дорогой президент КР, если у вас будет возможность, не могли бы со мной встретиться и сфотографироваться. Я об этом мечтаю", - написал А.Эдилканов.
Во время проведения президентской новогодней елки для детей 29 декабря мечта Адамиса осуществилась.

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