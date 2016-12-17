Бишкек глазами алматинца: Площадь Ала-Тоо – наишикарнейшее место

29 декабря 2016, 19:32 Комментарии

После посещения Бишкека казахстанец поделился впечатлениями в своем блоге vitalik.kz. Как пишет автор Виталий Салахмир, перед поездкой Бишкек у него ассоциировался с дешевыми праворульными автомобилями, а также с политическими речами и аббревиатурами ЕАЭС.

Бишкек. Вечер первый

Город весьма большой, согласно информации в Википедии, людей в Бишкеке около миллиона. Много слышал, что люди в Бишкеке проще, чем в той же Алматы, более того, сами бишкекчане так считают. Либо я не умею калибровать людей в таких масштабах, либо люди действительно мало отличаются от людей алматинских. В этом плане я себя чувствовал как дома. Было несколько моментов, когда бишкекчане являли отличия от ментальности алматинской. Например, когда пьяный человек лежал на обочине, водитель маршрутки, сперва проехав, вернулся справиться о его самочувствии. Фиг когда такое встретишь у нас.

Транспорт в Бишкеке

Здешний транспорт обращает на себя внимание. Праворулек здесь меньше, чем я ожидал. Что может подвергнуть в шок алматинца − так это тонированные автомобили. Разрешение на тонировку, по неподтвержденным данным, стоит $300 (теперь представь, что бы было, если бы всего за $300 право тонироваться можно было купить в Алматы). Ездят тонированными "крутые" − почти дословная цитата местного знакомого.

Заметил, что нет особого фетиша на номера. Причем как на автомобильные, так и на номера мобильных телефонов. Пожалуй, самое "дикое" из того, что я встречал.

Отдельная тема − ПДД и их соблюдение. С этим здесь примерно как в Алматы лет десять назад. Равно как и с дорожным покрытием на превалирующем количестве дорог. Справедливости для скаж: при отсутствии камер видеофиксации, при практически отсутствии полиции и при нарушениях ПДД водителями за все время пребывания в городе, я видел только одно ДТП.

Будет справедливо упомянуть в рамках темы транспорт общественный. Передвигаться по Бишкеку удобнее (и дешевле!) всего на маршрутках, коих здесь более чем. "Бомбил", как в Алматы, нет, ежели выйдешь на улицу и поднимешь руку − вряд ли кто остановится.

Достопримечательности Бишкека

По какой-то неведомой даже мне причине, мне казалось, что в Бишкеке развита именно ночная жизнь − клубы и все такое. Однако, по словам местных, это совсем не так, и Алматы в этом плане много круче. Видел реплику "Папиного гаража", видел реплику "Бар-квартиры 148". Все мое изучение достопримечательностей вылилось в неспешно интеллигентные прогулки по улицам города.

Место, которое способно напрочь снести крышу своим размахом − площадь Ала-Тоо. Первый раз я туда попал в районе 11-12 часов вечера. Наишикарнейшее место! Вечером проспект Чуй на отрезке площади перекрыт и улица превращается в Арбат. Где такое в Алматы можно найти? Нет у нас такого! Грандиозности и харизме площади вполне может позавидовать та же самая Астана. Особенно харизме.

Еще восточнее Дома правительства, напротив ЦУМа, находится здание "Кыргызтелекома", тоже атмосферное место. Примечательно фонтанами и курантами − моим личным местным фетишем. Посещал их, пожалуй, чаще остальных мест в городе.

Инфраструктура

В Бишкеке достаточно торгово-развлекательных центров. Продукты питания, часть из которых импортируется из России и того же Казахстана, по ценам мало отличается от цен стран-экспортеров. Что-то даже дороже. Дешевые акцизы на алкоголь и табачную продукцию дают существенное различие в ценах с соседними странами.

Говорят, именно "Дордой" − место жестоких торгов и повышения цен в пару раз, если вас "спалили", что вы не из Кыргызстана. В общем, меня не вычислили. Планировал заглянуть на Ошский базар, но что-то мне его описали так, что как-то не особо и планировал. Однажды загляну. Ради "посмотреть".

Напоследок, уже когда уезжал, я таки взял с собой попробовать "Шоро", два вида из тех, что продаются в магазинах, бутылочно. На розлив оно здесь продается на каждом углу, маркетинг у этой компании действительно очень и очень, "Бозо" не особо покатило, зато "Максым" – это нечто. Очень и очень желаю компании зайти на казахстанский рынок. Буду первым покупателем.

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