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Гастарбайтеры из стран ЕАЭС теперь смогут в России не только работать, но и лечиться

Источник:
http://24.kg/eaes/42595_gastar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400394-ru.html

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29 декабря 2016, 19:15       Комментарии

С 1 января 2017 года работающие в России граждане стран ЕАЭС, в том числе Кыргызстана, получат доступ к обязательному медицинскому страхованию. Об этом сообщает Посольство КР в РФ.
По его данным, договором о ЕАЭС предусмотрено, что социальное обеспечение, за исключением пенсионного, трудящихся стран экономического союза и членов их семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудоустройства.
При этом к социальному обеспечению, в частности, относится обязательное медицинское страхование.
Как отмечает дипломатическое ведомство, ранее у гастарбайтеров из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана не было возможности стать участником программы ОМС в России.
Согласно информации ЕЭК, с принятием российской стороной данного решения трудящиеся из стран ЕАЭС получат доступ к социальным гарантиям наравне с российскими гражданами, говорится в сообщении.

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