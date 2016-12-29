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Гастарбайтеры из стран ЕАЭС теперь смогут в России не только работать, но и лечитьсяГастарбайтеры из стран ЕАЭС теперь смогут в России не только работать, но и лечиться

Отец доказал дочери, что Санта-Клаус не выдумка

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42559_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400393-ru.html

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29 декабря 2016, 19:36       Комментарии

Польский блогер Михал Могила доказал шестилетней дочери, что Санта-Клаус существует. Он снял ролик о новогоднем персонаже и выложил его в Сеть. Об этом сообщают российские СМИ.
Как сказано в описании к ролику, девочка начала сомневаться, что Санта-Клаус действительно есть, и отец решил вернуть ребенку веру в праздник. Чтобы перехитрить дочь, он использовал компьютерные спецэффекты.
"Я решил убедить ее, что старик с бородой настоящий. Мы с дочкой придумали навести камеру на елку, чтобы запечатлеть момент появления Санты. Как только она нашла подарки, потребовала показать, что на записи", - написал Михал в комментарии к видео.
Ролик был выложен в сеть 24 декабря, за это время он набрал более 130 тысяч просмотров.

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