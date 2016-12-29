Двое участников ИГИЛ из РФ и Кыргызстана приговорены в Ростове-на-Дону к 16 и 8 годам колонии

29 декабря 2016, 19:11 Комментарии

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры по двум уголовным делам в отношении участников террористической организации "Исламское государство", сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в УФСБ России по Астраханской области.

"Следствием и судом установлено, что в 2015 году астраханец Руслан Магомадов прошел обучение в учебно-тренировочном лагере ИГ и принимал участие в деятельности незаконных вооруженных формирований (НВФ) в составе так называемого "Казахского джамаата" –структурного подразделения ИГ, расположенного в окрестностях сирийского города Ракка",– сказали в управлении.

Магомадов осужден по статьям "содействие террористической деятельности", "организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" УК РФ и приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Фигурант еще одного дела – гражданин Кыргызстана Акбаров Равшан – признан виновным по статье "участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом" УК РФ. Он приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

"Акбаров в 2015 году выехал в Мосул (Ирак), где добровольно вступил и прошел подготовку в террористическом центре ИГ. После окончания обучения он получил в личное пользование огнестрельное оружие, боеприпасы", – сообщил представитель управления.

По его словам, Акбаров вступил в "Джамаат Катиба Гураба", структурно подчиненный ИГИЛ. Оба уголовных дела возбуждены астраханским региональным управлением ФСБ РФ.