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Двое участников ИГИЛ из РФ и Кыргызстана приговорены в Ростове-на-Дону к 16 и 8 годам колонии

Источник:
http://knews.kg/2016/12/dvoe-u...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400392-ru.html

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29 декабря 2016, 19:11       Комментарии

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры по двум уголовным делам в отношении участников террористической организации "Исламское государство", сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в УФСБ России по Астраханской области.
"Следствием и судом установлено, что в 2015 году астраханец Руслан Магомадов прошел обучение в учебно-тренировочном лагере ИГ и принимал участие в деятельности незаконных вооруженных формирований (НВФ) в составе так называемого "Казахского джамаата" –структурного подразделения ИГ, расположенного в окрестностях сирийского города Ракка",– сказали в управлении.
Магомадов осужден по статьям "содействие террористической деятельности", "организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" УК РФ и приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Фигурант еще одного дела – гражданин Кыргызстана Акбаров Равшан – признан виновным по статье "участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом" УК РФ. Он приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
"Акбаров в 2015 году выехал в Мосул (Ирак), где добровольно вступил и прошел подготовку в террористическом центре ИГ. После окончания обучения он получил в личное пользование огнестрельное оружие, боеприпасы", – сообщил представитель управления.
По его словам, Акбаров вступил в "Джамаат Катиба Гураба", структурно подчиненный ИГИЛ. Оба уголовных дела возбуждены астраханским региональным управлением ФСБ РФ.

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