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Правительство Сирии и вооруженная оппозиция договорились о прекращении огня

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/world-news/ful...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400391-ru.html

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29 декабря 2016, 19:01       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. Достигнуты договоренности между сторонами конфликта в Сирии по прекращению огня на территории страны, участники готовы начать мирные переговоры, сообщил президент России Владимир Путин.
"Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийско-Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", - сказал Путин на встрече с главами МИД и Минобороны.
Президент отметил, что гарантами урегулирования выступают Россия, Турция и Иран, переговоры которых состоялись на прошлой неделе в Москве, и призвал стороны конфликта и все страны региона поддержать соглашение и принять активное участие во встрече в Астане. По договоренности с турецким лидером Тайипом Эрдоганом и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым там пройдут мирные переговоры по Сирии.
Путин также поддержал предложение Минобороны сократить военное присутствие в Сирии, но заверил, что Россия продолжит бороться с международным террористом и поддерживать в этой борьбе сирийское правительство.
Как сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу, режим прекращения огня вступит в силу в 0.00 часов 30 декабря. Министр отметил, что соглашение подписали вооруженные формирования, численность которых превышает 60 тысяч человек.
Источник РИА Новости

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