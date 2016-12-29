Жанар Акаев: Следует ввести хотя бы временный запрет на охоту и посмотреть эффект от него

29 декабря 2016, 18:40 Комментарии

Следует ввести хотя бы временный запрет на охоту, скажем, до 2025 года и посмотреть, каков будет эффект. Об этом ИА "24.kg" сказал депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев (СДПК).

По его словам, полный запрет на охоту правительство не одобряет, оно считает, что это может привести к увеличению числа браконьеров. "Поэтому для начала нужно ввести временный. И если эта мера даст положительный результат, необходимо продлить ее, если же нет, принять другое решение", - сказал Жанар Акаев.

"Деньги от охоты в бюджет не идут, они поступают на охранные мероприятия, на подкормку диких животных, но я очень сомневаюсь, что эти корма дают животным", - признался депутат.

"Ничего не нужно придумывать в борьбе с браконьерством, нужно лишь усилить контроль со стороны правительства", - сказал Жанар Акаев.

По его словам, в феврале 2017 года на рассмотрение парламента поступит законопроект, запрещающий истреблять диких животных.

"Мы попросили правительство до 15 января 2017 года внести свои предложения по запрету охоты, мы готовим свои, и думаю, разработаем согласованное решение по данному вопросу, а в феврале вынесем на рассмотрение ЖК, даже если правительство не одобрит законопроект", - сказал парламентарий.

Как отметил нардеп, инициаторы запрета на охоту в республике намерены с помощью СМИ проводить масштабную акцию против нелегальной охоты.