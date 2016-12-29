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В России участник ИГИЛ - уроженец Кыргызстана приговорен к 8 годам колонии

Источник:
http://24.kg/kriminal/42588_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400389-ru.html

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29 декабря 2016, 18:47       Комментарии

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор в отношении участника террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщили российские СМИ.
Равшан Акбаров признан виновным по статье 205.3 УК РФ и ч.2 статьи 208 (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом) УК РФ. Он приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
"Равшан Акбаров в 2015 году выехал в Мосул (Ирак), где добровольно прошел подготовку в террористическом центре ИГ. После окончания обучения получил в личное пользование огнестрельное оружие, боеприпасы", - сообщили в УФСБ России по Астраханской области.
По их данным, кыргызстанец вступил в джамаат "Катиба Гураба", структурно подчиненный ИГИЛ.

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