МВД КР рассказало, как комфортно и безопасно встретить Новый год

29 декабря 2016, 19:00 Комментарии

Милиционеры Кыргызстана создадут гражданам все условия для комфортной и безопасной встречи Нового 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По ее данным, с 30 декабря 2016 года по 1 января 2017 года личный состав милиции переводится на повышенную степень боевой готовности.

С 29 декабря задействуют свыше 7 тысяч 800 милиционеров, в том числе в Бишкеке более 2 тысяч 600 сотрудников, а также привлекут к охране добровольные народные дружины.

МВД напоминает гражданам, что в местах проведения массовых мероприятий категорически запрещается:

- иметь при себе огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, пиротехнические изделия, специально изготовленные или приспособленные предметы, использование которых может привести к нанесению телесных повреждений, угрозе жизни и здоровья окружающих, а также - имитаторы и муляжи данных предметов;

- находиться в состоянии алкогольного опьянения, проносить с собой спиртные и иные напитки в стеклянной, металлической таре, тетрапакетах и пластиковых пакетах.

Кроме того, как напоминает министерство, в преддверии новогодних и рождественских праздников пешеходам и водителям запрещается находиться пьяными на дороге.

А если вы остались в новогоднюю ночь дома, то следует плотно закрывать окна, чтобы в комнату случайно не залетела выпущенная во дворе петарда либо иное пиротехническое изделие, запирать входные двери, не оставлять включенными газовую плиту, электроприборы (в том числе и елочные гирлянды). Если жилище оборудовано техническими средствами охраны, не забыть подключить их.

Как сообщается, в населенных пунктах будут выставлены посты патрульной милиции в непосредственной близости к местам проведения массовых мероприятий.