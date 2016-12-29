Россия сократит военное присутствие в Сирии

29 декабря 2016, 18:43 Комментарии

Президент России Владимир Путин согласился с предложением министерства обороны сократить военное присутствие России в Сирии. Об этом сообщает русская служба BBC.

Вместе с тем Путин заявил, что Россия будет продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом.

"Безусловно, будем исполнять договоренности, которые были достигнуты, в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим", – сказал Владимир Путин.

В четверг на встрече с Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в настоящее время созданы все условия для сокращения российской военной группировки в Сирии.