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Россия сократит военное присутствие в Сирии

Источник:
http://knews.kg/2016/12/rossiy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400387-ru.html

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29 декабря 2016, 18:43       Комментарии

Президент России Владимир Путин согласился с предложением министерства обороны сократить военное присутствие России в Сирии. Об этом сообщает русская служба BBC.
Вместе с тем Путин заявил, что Россия будет продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом.
"Безусловно, будем исполнять договоренности, которые были достигнуты, в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим", – сказал Владимир Путин.
В четверг на встрече с Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в настоящее время созданы все условия для сокращения российской военной группировки в Сирии.

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