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Кыргызстанцы примут участие в XVII Сибирском фестивале снежной скульптуры

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400386-ru.html

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29 декабря 2016, 18:55       Комментарии

С 4 по 8 января 2017 года в Первомайском сквере Новосибирска пройдет XVII Сибирский фестиваль снежной скульптуры, где примут участие кыргызстанцы.
Как пишут российские СМИ, в фестивале примут участие команды мастеров из Томска, Северска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Братска, Бийска, Барнаула, Горно-Алтайска, Красноярска, Кыргызстана и Казахстана.
"Для взрослых команд художников и скульпторов подготовлены снежные блоки для изготовления скульптур размером 2,5х2,5 метра, высотой 3 метра, включая пьедестал скульптур высотой 0,5 метра. Командам школьников – снежные блоки для изготовления скульптур размером 1,0х1,0 метр, высотой 1,5 метра. Они уже установлены в Первомайском сквере",– говорится в сообщении.
Конкурсантам запрещено использовать электроинструменты и украшать скульптуры электроосветительными приборами, не разрешается использовать внутреннюю и внешнюю поддержку, окрашивать работы.
Оборудование и инструменты, разрешенные к использованию: лес, лестница-стремянка, скребок для уборки снега, лопата и проволока для резки снега.

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