Азамат Жаманкулов: по итогам девяти месяцев турсезона мы вышли в убыток

29 декабря 2016, 18:33 Комментарии

"По итогам девяти месяцев, если не учитывать доходы от Всемирных игр кочевников, мы пока в минусе. Примерно на 200 тысяч. В прошлом году нас посетило больше 3 миллионов иностранных туристов, а в этом - 2 миллиона 832 тысячи. Почему? Мы "потеряли" июнь и почти половину июля из-за плохих погодных условий. Но мне кажется, в этом году выйдем в плюс из-за количества посетивших ВИК", - заявил Жаманкулов.

По его словам, летний туристический сезон в Кыргызстане начинается в середине мая и заканчивается в середине сентября.

Подробнее о туризме в стране, читайте в интервью Sputnik Кыргызстан>>