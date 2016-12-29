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Азамат Жаманкулов: по итогам девяти месяцев турсезона мы вышли в убыток

Источник:
http://ru.sputnik.kg/Radio/201...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400385-ru.html

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29 декабря 2016, 18:33       Комментарии

"По итогам девяти месяцев, если не учитывать доходы от Всемирных игр кочевников, мы пока в минусе. Примерно на 200 тысяч. В прошлом году нас посетило больше 3 миллионов иностранных туристов, а в этом - 2 миллиона 832 тысячи. Почему? Мы "потеряли" июнь и почти половину июля из-за плохих погодных условий. Но мне кажется, в этом году выйдем в плюс из-за количества посетивших ВИК", - заявил Жаманкулов.
По его словам, летний туристический сезон в Кыргызстане начинается в середине мая и заканчивается в середине сентября.
Подробнее о туризме в стране, читайте в интервью Sputnik Кыргызстан>>

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