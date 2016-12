Прорыв года: Топ 10 событий уходящего года, удививших в 2016 году

29 декабря 2016, 18:21 Комментарии

Уходящий 2016 года стал богатым на события, которые потрясли не только кыргызстанцев, но и стали известными далеко за пределами нашей страны.

Мы собрали 10 основных событий уходящего года, которые неожиданно удивили кыргызстанцев.

1 - Вокруг света за 64 дня. Кыргызский путешественник Союзбек Салиев совершил кругосветное путешествие на легком одномоторном самолете. Путешествие продлилось ровно 2 месяца и 2 дня. Союзбек совершил облет вокруг земли со своим напарником - литовским штурманом Йонасом Жукнусом.

"Все время нашего полета мы чувствовали вашу поддержку. То, как вся страна переживает за нас - за маленький самолет среди океана с государственным флагом. Это придавало нам силы идти вперед", - рассказал путешественник по прибытию.

Стоит отметить, что с 20-го века кругосветные путешествия на одномоторном самолете совершили чуть больше 200 летчиков. С.Салиев оказался первым выходцем из Центральной Азии и тюркоязычных государств, кто совершил облет вокруг земли на спортивном самолете, и третьим из бывших стран СССР (после России и Литвы).

Свой перелет С. Салиев посвятил 25-летию независимости КР и Вторым Всемирным Играм кочевников.

2 - Голос. Певец Кайрат Примбердиев вышел в финал музыкального шоу "Голос" на Первом канале (Россия). В полуфинале Примбердиев исполнил песню "And I am telling you" в версии Дженнифер Хадсон.

Стоит отметить, что до него в этом популярном российском шоу кыргызстанцы таких успехов не добивались. Финал конкурса состоится 30 декабря 2016 года.

3 - Вторые Всемирные Игры Кочевников прошли на берегу Иссык-Куля в сентябре этого года. В спортивных состязаниях принимали участие представители 62 стран, которые представили 1200 участников. Соревнования проходили по 23 видам спорта, где были разыграны 79 комплектов медалей общим количеством 387, из них: 111 золотых, 111 серебряных и 165 бронзовых.

Освещало Игры более 650 представителей всех видов средств массовой информации из более 35 стран мира. Открытие Игр в прямом эфире транслировали более десятка телеканалов по всему миру. Регулярные репортажи о соревнованиях выходили по таким каналам, как Euronews, NHK, Al Jazeera, China TV, Deutsche Welle, Russia Today, "Моя планета", Россия, Reuters, National Geographic, China Daily, Associated press, Sputnik, Синьхуа и т.д. В целом церемонию открытия Всемирных Игр кочевников увидели около 800 млн. зрителей по всему миру.

4 - Долгий путь к чемпионству в Высшей лиге КВН проделала команда из Кыргызстана "Азия MIX". В 2012 году "Азия MIX" стали чемпионами Первой лиги КВН. В 2015 году стали обладателями третьей по значимости награды "Большого КиВиНа в Тёмном" 2015 на фестивале в Светлогорске. В 2016 году "Азия MIX" взяла главную награду "Большого КиВина в Золотом". В этом же 2016 году "Азия MIX" стали Чемпионами Высшей Лиги КВН 2016 года.

Это первая команда КВН из Кыргызстана в Высшей Лиге КВН и первая команда из Средней Азии, ставшая чемпионом в Высшей Лиге КВН.

За выход в финал Высшей Лиги 2016 года боролись 4 команды: "Азия MIX" (Бишкек), "Сборная Большого государственного Московского цирка" (Москва), "Доброжелательный Роман" (Санкт-Петербург) и "Радио Свобода" (Ярославль).

В финале встретились команды: "Азия MIX" (Бишкек), "Радио Свобода" (Ярославль), "Спарта" (Астана), "Сборная Большого московского государственного цирка" (Москва), "Сборная города Мурманска" (Мурманск). Всего команда КВН "Азия MIX" отыграла 4 сезона в КВН.

5 - Танцор Атай Омурзаков и группа "Тумар КР" хоть и стали привычными своими удивительными выступлениями, но в 2016 году радовать начали уже с самого начала года. В конце января 2016 года Атай Омурзаков и группа "Тумар КР" удостоились бронзовой медали на международном фестивале циркового искусства Du Cirque de dimain в Париже.

Далее последовал Лондон. В мае этого года Атай Омурзаков и группа "Тумар" прошли кастинг шоу талантов Britain's Got Talent-2016. Блестяще выступив в нескольких турах, танцоры дошли до полуфинала конкурса.

Однако в финал попасть не смогли, не смотря на лидирование в онлайн голосовании. "Мы участвуем в различных проектах и конкурсах, но впервые почувствовали всеобщую поддержку. Отдельное спасибо президенту Алмазбеку Атамбаеву за помощь. Это поистине значимо, так как дает понять, что с нами наш народ и государство. Мы стараемся, несмотря на сложности, идти к своей цели, и поддержка государства облегчает этот путь", - поделился Атай Омурзаков на своей странице в социальных сетях.

Тем временем ученики Атая Омурзакова из группы "Адем" дошли до финала конкурса Cesko Slovensko Ma Talent 2016 (Таланты Чехии и Словакии - 2016) в Братиславе. Но 28 ноября группа завершила свое выступление без победы в конкурсе.

6 - Театральный спектакль "Суфлер" - драматурга Султана Раева удостоен высшей награды на международном театральном фестивале в Лондоне (Великобритания) как "Лучший спектакль фестиваля".

Автор и режиссер-постановщик спектакля, драматург Султан Раев, главную роль исполнила заслуженная артистка КР Назира Мамбетова, которой была присуждена премия за "Лучшую женскую роль".

Пьеса повествует о судьбе творческого человека. По структуре она нетипична, а драматическое сплетение ролей создает атмосферу духовной раздвоенности.

7 - Кино-прорывом года заслуженно стал фильм "Завещание отца" режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу. Фильм выиграл главный приз международного кинофестиваля "Золотой Мередиан" в Монреале (Канада).

На международном кинофестивале "Евразия" в Алматы картина получила статуэтку "Тулпар" как лучший фильм 2016 года в Центральной Азии.

Картина "Завещание отца" рассказывает о молодом человеке Азате, который привозит в Кыргызстан тело и завещание отца. Тот в период развала СССР занял много денег и сбежал в США, но всегда хотел быть похороненным на земле предков. Расплатившись с долгами родителя, Азат встречается с друзьями и становится свидетелем разных жизненных ситуаций. Он заново открывает для себя свою малую родину.

Картина также вошла в Лонг-лист премии "Оскар" на ряду с другими 84 картинами со всего мира, но в короткий список претендентов на премию так и не попала.

8 - Прошедший 11 декабря референдум признан самым честным из всех ранее проводившихся, так как проводился с использованием биометрических данным. По данным Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, на референдуме проголосовали 1 миллион 190 тысяч 752 человека или 42,28% от числа всех избирателей.

9 - Гимнастический прорыв года совершила семилетняя Эдель Касенова. Ей удалось покорить муссу зарубежной публики, выступая на международных соревнованиях по художественной гимнастике.

В августе этого года юная гимнастка из Кыргызстана завоевала две золотые медали на международном турнире Zhong Ling Beijing Cup 2016 в Пекине (Китай) и была признана абсолютной чемпионкой турнира.

В октябре Эдель Касенова завоевала золотую медаль на международном турнире в Санкт-Петербурге (Россия).

Ранее в июне Эдель Касенова удостоилась бронзовой медали на международном турнире в Сочи.

Эдель Касенова является самой молодой гимнасткой имеющей несколько золотых медалей в своей копилке.

10 - Ударным прорывом порадовала своих болельщиков в этом году кыргызстанка Валентина "Пуля" Шевченко.

Она выиграла бой у экс-чемпионки UFC (Ultimate Fighting Championship) Холли Холм. Поединок проходил в июле этого года в Чикаго (США). После победы Валентина Шевченко публично попросила устроить ей реванш с действующей чемпионкой Амандой Нуньес, которой она проиграла по очкам в марте этого же года.

Свой следующий бой в рамках UFC Валентина Шевченко проведет 28 января в Денвере (США). Соперницей Валентины определена представительница Венесуэлы Джулианна Пенья.

Дебют Валентины Шевченко в UFC состоялся в декабре прошлого года, тогда она одержала победу над экс-чемпионкой Strikeforce Сарой Кауфман из Канады.

Валентина Шевченко обладает званием "Лучший спортсмен тайбоксёр среди женщин мира".

Является мастером спорта международного класса Кыргызстана, занимает третью строчку официального рейтинга UFC в женском легчайшем весе.