Установлена личность мужчины, сбитого поездом в Панфиловском районе

29 декабря 2016, 18:15 Комментарии

На перегоне станций Чалдовар – Каинда 21 декабря поездом был сбит житель одного из сел Панфиловского района, 1990 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В целях установления личности мужчины сотрудниками подразделения УВДТ проводился ряд оперативно-разыскных мероприятий.

"Милиционерами был организован подворный обход в селах, проводились опознания среди местных жителей по приметам, а также по имеющимся фотографиям. Накануне сотрудники органов внутренних дел установили личность сбитого тепловозом мужчины, им оказался житель одного из сел Панфиловского района, 1990 года рождения", – говорится в сообщении.

Напомним, 21 декабря примерно в 18:35 в дежурную часть ОВД на железнодорожном транспорте поступило сообщение от диспетчера "Кыргыз темир жолу", что на перегоне станции Чалдовар – Каинда поездом сбит неизвестный мужчина.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа ОВД. При осмотре места в кармане указанного гражданина был обнаружен полностью выжатый тюбик клея. По словам машинистов, заметив сидящего на рельсах человека, они попытались остановить поезд и беспрерывно сигналили, но с его стороны не было какой-либо реакции. Остановить состав было невозможно", – пояснили в ведомстве.

Тело мужчины передано родственникам.