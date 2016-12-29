Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4163 (+0.0016) 
Евро: 72.4776 (-0.0642) 
Золото: 36.87 $/гр (+0.23) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
снег +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Нашли тело чабана, оставшегося под снежной лавиной в НарынеНашли тело чабана, оставшегося под снежной лавиной в НарынеПобеда в КВН и признание ООН: триумфы 2016 года на культурном фронтеПобеда в КВН и признание ООН: триумфы 2016 года на культурном фронте

Установлена личность мужчины, сбитого поездом в Панфиловском районе

Источник:
http://knews.kg/2016/12/ustano...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400380-ru.html

Похожие новости

Авария в 7-м микрорайоне попала на видеорегистратор бишкекчанина

Поезд сбил насмерть 26-летнего мужчину в Чалдоваре

В каких районах Бишкека и Чуйской области 30 декабря отключат электричество

"Альянс-Алтын" направит 1 миллион сомов на ремонт детского лагеря "Барчин" в Таласском районе

На столичной площади Победы установлена камера видеонаблюдения

29 декабря 2016, 18:15       Комментарии

На перегоне станций Чалдовар – Каинда 21 декабря поездом был сбит житель одного из сел Панфиловского района, 1990 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
В целях установления личности мужчины сотрудниками подразделения УВДТ проводился ряд оперативно-разыскных мероприятий.
"Милиционерами был организован подворный обход в селах, проводились опознания среди местных жителей по приметам, а также по имеющимся фотографиям. Накануне сотрудники органов внутренних дел установили личность сбитого тепловозом мужчины, им оказался житель одного из сел Панфиловского района, 1990 года рождения", – говорится в сообщении.
Напомним, 21 декабря примерно в 18:35 в дежурную часть ОВД на железнодорожном транспорте поступило сообщение от диспетчера "Кыргыз темир жолу", что на перегоне станции Чалдовар – Каинда поездом сбит неизвестный мужчина.
"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа ОВД. При осмотре места в кармане указанного гражданина был обнаружен полностью выжатый тюбик клея. По словам машинистов, заметив сидящего на рельсах человека, они попытались остановить поезд и беспрерывно сигналили, но с его стороны не было какой-либо реакции. Остановить состав было невозможно", – пояснили в ведомстве.
Тело мужчины передано родственникам.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум