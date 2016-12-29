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В Караколе прошло первенство Кыргызской Республики по горным лыжам

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/v-kara...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400379-ru.html

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В Караколе прошло первенство КР по горным лыжам

29 декабря 2016, 18:31       Комментарии

С 26 по 27 декабря на горнолыжной базе "Каракол" в Иссык-Кульской области прошло первенство Кыргызской Республики по горным лыжам.
По данным Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта, в соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов из областей республики.
В программу соревнований вошли дисциплины – слалом- гигант и слалом.
Результаты:
Слалом-гигант:
Среди юношей (1998 года рождения и старше):
1 место — Евгений Тимофеев (Бишкек)
2 место — Дмитрий Трелевский (Бишкек)
3 место — Вадим Караульных (Каракол)
1999 — 2000 года рождения:
1 место — Андрей Куслин (Орловка)
2 место — Руслан Филатов (Каракол)
3 место — Антон Пушкарных (Каракол-Крокус)
2000-2002 года рождения:
1 место — Алим Ибрагимов (Каракол-Крокус)
2 место — Акниет Бектурсум уулу ( Нарын)
3 место — Улукман Марат уулу (Нарын)
Среди девушек:
1 место — Ольга Палюткина (Бишкек)
2 место — Каныкей Нурумова (Каракол)
3 место — Лена Лобунцова (Каракол)
Слалом:
Среди юношей (1998 года рождения и старше):
1 место — Евгений Тимофеев (Бишкек)
2 место — Дмитрий Трелевский (Бишкек)
3 место — Роман Буйков (Каракол)
1999-2000 года рождения:
1 место — Владимир Куслин (Орловка)
2 место — Андрей Куслин (Орловка)
3 место — Бекназар Бактыбеков (Орловка)
2001-2002 года рождения:
1 место — Алим Ибрагимов (Каракол- Крокус)
2 место — Акниет Бейбосун уулу (Нарын)
3 место — Рахат Курманбек уулу (Нарын)
Среди девушек:
1 место — Ольга Палюткина (Бишкек)
2 место — Дариха Мураталиева (Каракол)
3 место — Бермет Нарымбаева (Нарын)
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