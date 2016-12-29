В Караколе прошло первенство Кыргызской Республики по горным лыжам

29 декабря 2016, 18:31 Комментарии

С 26 по 27 декабря на горнолыжной базе "Каракол" в Иссык-Кульской области прошло первенство Кыргызской Республики по горным лыжам.

По данным Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта, в соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов из областей республики.

В программу соревнований вошли дисциплины – слалом- гигант и слалом.

Результаты:

Слалом-гигант:

Среди юношей (1998 года рождения и старше):

1 место — Евгений Тимофеев (Бишкек)

2 место — Дмитрий Трелевский (Бишкек)

3 место — Вадим Караульных (Каракол)

1999 — 2000 года рождения:

1 место — Андрей Куслин (Орловка)

2 место — Руслан Филатов (Каракол)

3 место — Антон Пушкарных (Каракол-Крокус)

2000-2002 года рождения:

1 место — Алим Ибрагимов (Каракол-Крокус)

2 место — Акниет Бектурсум уулу ( Нарын)

3 место — Улукман Марат уулу (Нарын)

Среди девушек:

1 место — Ольга Палюткина (Бишкек)

2 место — Каныкей Нурумова (Каракол)

3 место — Лена Лобунцова (Каракол)

Слалом:

Среди юношей (1998 года рождения и старше):

1 место — Евгений Тимофеев (Бишкек)

2 место — Дмитрий Трелевский (Бишкек)

3 место — Роман Буйков (Каракол)

1999-2000 года рождения:

1 место — Владимир Куслин (Орловка)

2 место — Андрей Куслин (Орловка)

3 место — Бекназар Бактыбеков (Орловка)

2001-2002 года рождения:

1 место — Алим Ибрагимов (Каракол- Крокус)

2 место — Акниет Бейбосун уулу (Нарын)

3 место — Рахат Курманбек уулу (Нарын)

Среди девушек:

1 место — Ольга Палюткина (Бишкек)

2 место — Дариха Мураталиева (Каракол)

3 место — Бермет Нарымбаева (Нарын)

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