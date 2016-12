Победа в КВН и признание ООН: триумфы 2016 года на культурном фронте

29 декабря 2016, 18:10 Комментарии

2016-й был объявлен Годом истории и культуры, в его рамках прошел ряд крупных мероприятий. Многие из них надолго запомнились не только кыргызстанцам, но и иностранцам.

Мероприятия на государственном уровне 30 июля на джайлоо Сон-Кол Нарынской области прошло празднование 220-летия Тайлак баатыра. На нем присутствовало около 10 тысяч зрителей и гостей, в том числе туристы. Был реконструирован кумбез Тайлак баатыра, привели в порядок ведущие к нему тротуары и установили мемориальную доску. Также отремонтировали автотрассу от поворота Актал-Чат до кумбеза баатыра.

31 августа на площади Ала-Тоо состоялась акция "Кыргызская национальная одежда". В ней участвовало более 3 тысяч человек. Эту акцию поддержали и кыргызы за рубежом.

$(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1028920143'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1028920143'] = 'Subject'; } }); © Sputnik / Эмиль Садыров Танцы, музыка и шоу. Кадры с концерта в честь Дня независимости Праздничный концерт к 25-летию независимости Кыргызстана также прошел 31 августа на площади Ала-Тоо. Его посмотрели около 700 деятелей искусства и представителей эстрады. Число зрителей достигло 40 тысяч.

14 октября в историко-архитектурном комплексе "Бурана" отпраздновали 1000-летие философа Жусупа Баласагына. Там же был открыт специальный музей.

Международный культурный прорыв $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1028984976'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1028984976'] = 'Subject'; } }); © Sputnik / Эмиль Садыров История кыргызов в 5D-шоу. Кадры открытия Игр кочевников II Всемирные игры кочевников были высоко оценены на сессии Генеральной Ассамблеи ООН за межкультурный диалог и укрепление социального единства, за большой вклад в развитие духовного согласия и процветание народов мира.

Художественный фильм "Завещание отца" завоевал Гран-при на 40-м Международном кинофестивале в Монреале (Канада).

Спектакль "Суфлер" (автор и режиссер-постановщик Султан Раев, главную роль исполнила Назира Мамбетова) получил Гран-при на Лондонском международном театральном фестивале (Великобритания).

"Азия MIX" выиграла Высшую лигу Клуба веселых и находчивых. Капитан команды - Эльдияр Кененсаров.

Исполнитель Кайрат Примбердиев прошел в финал российского проекта "Голос".

100-летие Уркуна (Исход) - трагических событий 1916 года 2 сентября 2016 года состоялось открытие исторического мемориала, посвященного 100-летию Уркуна.

Национальная академия наук и Архивное агентство КР совместно выпустили трехтомник, посвященный 100-летию национально-освободительного восстания кыргызского народа в 1916 году.

Вышла в свет книга историка Жумагула Байдилдеева. Она состоит из двух частей: "Голос Уркун. Султан Далбай уулу" и "Роль бай-манапов в восстании 1916 года".

Снят кинофильм "Уркун". Режиссер - Медин Учкеев, продюсер - Мухтар Атаналиев.

Международные фестивали, прославляющие ценность культуры Состоялся IV Международный фестиваль, посвященный 90-летию народной артистки СССР Бубусары Бейшеналиевой. В его работе приняли участие мастера балетного искусства Германии, Армении, России, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана.

С 2 по 8 мая проходил XIV Детский международный фестиваль языка и культуры. В нем приняли участие представители 17 стран.

2-3 июня в Оше провели I Международный фестиваль этнокультуры с участием более 6 тысяч человек.

Международные театральные постановки Спектакль "Плач царицы". Автор - драматург Султан Раев, продюсер и режиссер-постановщик Джозеф Сандрес и Юлдаш Жоробаев. Главные роли сыграли известные британские актеры Кэйти Травлин и Антонио Фиоби.

"Демон" - этническая музыкальная драма. Режиссер Владимир Панков, спектакль поставлен по произведениям Михаила Лермонтова "Демон" и "Герой нашего времени".

В реализации совместного творческого проекта приняли участие представители четырех стран: Кыргызстана, России, Узбекистана и Беларуси.

"Кошалактагы окуя" ("Однажды в Кошалаке") по пьесе заслуженного деятеля Казахстана Рахимжана Отарбаева - постановка заслуженного деятеля культуры КР Жаныша Кулмамбетова. Спектакль участвовал в международном театральном фестивале в Атырау (Казахстан).

Другие мероприятия Под знаком 25-летия независимости в ряде стран прошли Дни культуры Кыргызстана.

В рамках ТЮРКСОЙ (Международная организация тюркской культуры) в культурном центре "Кызлычешме" (Стамбул) тюркоязычные страны широко отметили Год Жусупа Баласагына.

27-28 октября в Бишкеке состоялся XI Форум творческой и научной интеллигенции государств - участников СНГ. В работе форума, посвященного 25-летию гуманитарного сотрудничества независимых государств, приняли участие более 160 делегатов.

С 15 по 17 сентября в Оше проходил международный форум интеллектуалов "Беседы на Великом Шелковом пути: единство и созидание". В его работе участвовали представители 11 государств.

Культурные итоги подвела Госдирекция по проведению Года истории и культуры.