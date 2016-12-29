Поезд сбил насмерть 26-летнего мужчину в Чалдоваре

29 декабря 2016, 18:24 Комментарии

БИШКЕК, 29 дек - Sputnik. Установлена личность мужчины, сбитого поездом в Панфиловском районе Чуйской области, сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана.

21 декабря примерно в 18.35 в дежурную часть ОВД на железнодорожном транспорте поступило сообщение от диспетчера "Кыргыз темир жолу", что на перегоне Чалдовар - Каинда поезд сбил неизвестного мужчину. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ОВД. Она обнаружила на окраине села Чалдовар на обочине железной дороги тело мужчины. По данному факту были назначены все необходимые экспертизы.

В целях установления личности милиционеры организовали подворный обход в селах, проводилось опознание местными жителями по приметам, одежде, а также по имеющимся фотографиям.

"Накануне сотрудники органов внутренних установили личность сбитого тепловозом мужчины, им оказался житель одного из сел Панфиловского района Д. М. 1990 года рождения", - говорится в сообщении.

При осмотре места происшествия в кармане указанного гражданина был обнаружен полностью выжатый тюбик клея.

"По словам машинистов, заметив сидящего на рельсах человека, они попытались остановить поезд и беспрерывно сигналили, но с его стороны не наблюдалось какой-либо реакции. Остановить состав было невозможно", - отметили в МВД.

Тело мужчины передано родственникам.