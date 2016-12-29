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Поезд сбил насмерть 26-летнего мужчину в Чалдоваре

Источник:
http://ru.sputnik.kg/incidents...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400376-ru.html

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29 декабря 2016, 18:24       Комментарии

БИШКЕК, 29 дек - Sputnik. Установлена личность мужчины, сбитого поездом в Панфиловском районе Чуйской области, сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана.
21 декабря примерно в 18.35 в дежурную часть ОВД на железнодорожном транспорте поступило сообщение от диспетчера "Кыргыз темир жолу", что на перегоне Чалдовар - Каинда поезд сбил неизвестного мужчину. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ОВД. Она обнаружила на окраине села Чалдовар на обочине железной дороги тело мужчины. По данному факту были назначены все необходимые экспертизы.
В целях установления личности милиционеры организовали подворный обход в селах, проводилось опознание местными жителями по приметам, одежде, а также по имеющимся фотографиям.
"Накануне сотрудники органов внутренних установили личность сбитого тепловозом мужчины, им оказался житель одного из сел Панфиловского района Д. М. 1990 года рождения", - говорится в сообщении.
При осмотре места происшествия в кармане указанного гражданина был обнаружен полностью выжатый тюбик клея.
"По словам машинистов, заметив сидящего на рельсах человека, они попытались остановить поезд и беспрерывно сигналили, но с его стороны не наблюдалось какой-либо реакции. Остановить состав было невозможно", - отметили в МВД.
Тело мужчины передано родственникам.

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