Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4163 (+0.0016) 
Евро: 72.4776 (-0.0642) 
Золото: 36.87 $/гр (+0.23) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
снег +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сборная КР выиграла шесть медалей на чемпионате Центральной Азии по ушу-саньдаСборная КР выиграла шесть медалей на чемпионате Центральной Азии по ушу-саньдаКыргызстанцев с наступающим Новым годом поздравила группа "Город 312"Кыргызстанцев с наступающим Новым годом поздравила группа "Город 312"

ОДКБ: На армяно-азербайджанской границе вооруженный инцидент, есть погибшие

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42582_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400375-ru.html

Похожие новости

В Нарынской области найдено тело чабана, погибшего под лавиной

Пограничники поздравили пожилых с Новым годом

Пограничники поздравили пожилых людей и ЛОВЗ с наступающим праздником

Пограничники задержали кыргызстанку, пытавшуюся вернуться в КР из Турции по паспорту родственницы

Депутат просит спикера проконтролировать реализацию закона о присвоении статуса приграничным селам

29 декабря 2016, 17:43       Комментарии

В Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности с особой тревогой восприняли информацию о вооруженном инциденте возле села Чинари Республики Армения. Об этом сообщает пресс-служба ОДКБ.
"Рассматриваем эти действия на территории государства - члена ОДКБ как провокационные, особенно на фоне достаточно тяжелого инцидента в Нагорно-Карабахской Республике с применением тяжелого вооружения и бронетехники в апреле 2016 года. Казалось бы, с учетом усилий, которые были предприняты с обеих сторон, а также лидерами ряда государств, процесс урегулирования нагорно-карабахской проблемы наконец-то пойдет более активно. Однако поступающие в последнее время из региона сообщения о регулярных нарушениях договоренностей о прекращении огня, а тем более очередной инцидент 29 декабря, приведший к гибели военнослужащих, вызывают серьезную озабоченность", - приводят в пресс-службе комментарий генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи.
В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
По сообщению "Интерфакса", Армения и Азербайджан заявили о больших потерях противника в бою на границе. "Разведгруппа Вооруженных сил Армении попала в засаду подразделений азербайджанской армии при попытке проникновения на территорию Азербайджана, утверждают в Баку в Министерстве обороны. Ранее в Ереване обвинили Баку в попытке диверсии на азербайджано-армянской границе", - говорится в сообщении.
По данным пресс-секретаря министра обороны Армении Арцруна Ованнисяна, в бою погибли трое армянских военнослужащих и до семи бойцов противника.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум