ОДКБ: На армяно-азербайджанской границе вооруженный инцидент, есть погибшие

29 декабря 2016, 17:43 Комментарии

В Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности с особой тревогой восприняли информацию о вооруженном инциденте возле села Чинари Республики Армения. Об этом сообщает пресс-служба ОДКБ.

"Рассматриваем эти действия на территории государства - члена ОДКБ как провокационные, особенно на фоне достаточно тяжелого инцидента в Нагорно-Карабахской Республике с применением тяжелого вооружения и бронетехники в апреле 2016 года. Казалось бы, с учетом усилий, которые были предприняты с обеих сторон, а также лидерами ряда государств, процесс урегулирования нагорно-карабахской проблемы наконец-то пойдет более активно. Однако поступающие в последнее время из региона сообщения о регулярных нарушениях договоренностей о прекращении огня, а тем более очередной инцидент 29 декабря, приведший к гибели военнослужащих, вызывают серьезную озабоченность", - приводят в пресс-службе комментарий генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

По сообщению "Интерфакса", Армения и Азербайджан заявили о больших потерях противника в бою на границе. "Разведгруппа Вооруженных сил Армении попала в засаду подразделений азербайджанской армии при попытке проникновения на территорию Азербайджана, утверждают в Баку в Министерстве обороны. Ранее в Ереване обвинили Баку в попытке диверсии на азербайджано-армянской границе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-секретаря министра обороны Армении Арцруна Ованнисяна, в бою погибли трое армянских военнослужащих и до семи бойцов противника.