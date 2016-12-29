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Сборная КР выиграла шесть медалей на чемпионате Центральной Азии по ушу-саньда

Источник:
http://24.kg/sport/42583_sborn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400374-ru.html

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Кыргызстанцы взяли шесть медалей чемпионата Центральной Азии по ушу-саньда

Центральные улицы Бишкека перекроют 31 декабря

29 декабря 2016, 17:44       Комментарии

Сборная Кыргызстана выиграла шесть медалей на чемпионате Центральной Азии по ушу-саньда. Об этом сообщил главный тренер Тагайбек Омуржанов.
Как отмечается, соревнования прошли в городе Ташкенте (Узбекистан). Участвовали команды из шести стран. На турнире среди юниоров кыргызстанцы завоевали три золотые, две серебряные и одну бронзовую награду.
Первые места в своих весовых категориях заняли Дастан Анваров, Калмурат Нурдинов и Жавахир Урманов. Вторыми стали Мухаммед Нарынбаев и Диербек Гапиров, третьим - Давранбек Ахмаджанов.

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