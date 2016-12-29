Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4163 (+0.0016) 
Евро: 72.4776 (-0.0642) 
Золото: 36.87 $/гр (+0.23) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
снег +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Посол США Шейла Гуолтни о партнерстве, музыке и ковбояхПосол США Шейла Гуолтни о партнерстве, музыке и ковбояхВ Бишкеке прошел первый республиканский конкурс среди студентов по составлению судебных актовВ Бишкеке прошел первый республиканский конкурс среди студентов по составлению судебных актов

Столичные депутаты заверяют, что не собирали деньги на значки

Источник:
http://24.kg/bishkek_24/42584_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400373-ru.html

Похожие новости

День 29 Декабря: Нарымбаеву вручили новогодний подарок

Бишкекская ТИК: Депутаты сами купили удостоверения и значки

Председатель тендерной комиссии по депутатским значкам не знает, откуда они взялись

Депутаты Бишкекского горкенеша получили значки. ЦИК не знает, кто их изготовил

Депутаты нового состава Бишкекского горкенеша соберутся впервые в пятницу

29 декабря 2016, 17:54       Комментарии

Столичные депутаты заверяют, что не собирали деньги на значки.
По словам Эрниса Докенова (СДПК), никто денежные средства не собирал. "Я даже не интересовался, откуда они взялись", - сказал он ИА "24.kg".
Его коллега от фракции "Кыргызстан" Куванычбек Конгантиев также сказал, что скидываться народным избранникам никто не предлагал.
Получить информацию в бухгалтерии городского кенеша пока не удалось.
Ранее председатель Бишкекской территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов заявил, что значки и удостоверения привезли им из Бишкекского городского кенеша на подпись.
Председатель тендерной комиссии по депутатским значкам также не знает, откуда они взялись.
Напомним, что по значкам для вновь избранных депутатов местных кенешей разразился скандал. Межведомственная комиссия решила в течение 7 дней ничего не предпринимать, а разобраться в ситуации.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум