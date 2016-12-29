Посол США Шейла Гуолтни о партнерстве, музыке и ковбоях

29 декабря 2016, 17:57 Комментарии

"Для меня, моего коллектива и для всей Америки большая честь праздновать 25 лет партнерства с Кыргызской Республикой. И сегодня мы с большой надеждой смотрим на следующие 25 лет и далее в будущее", - в своей поздравительной речи в адрес кыргызстанцев по поводу Нового года сказала Чрезвычайный и Полномочный Посол США в КР Шейла Гуолтни.

По ее словам, 2016 год был исключительно насыщенным, плодотворным, и Кыргызстан принимал множество визитеров высокого уровня из США, в том числе заместителя госсекретаря по политическим вопросам и большую делегацию конгресса.

"Посланники американской музыки с восторгом выступили вместе с кыргызской фольклорной группой "Ордо Сахна", творя музыку, которая поистине отражала лучшие стороны наших двух культур", - отметила дипломат.

Она также напомнила об участии американских ковбоев во II Всемирных играх кочевников.

"Для нас было большой честью принять участие и поддержать Всемирные игры кочевников. Хотя наши ковбои из штата Вайоминг и не вернулись домой чемпионами по кок-бору, я знаю, что они уехали с ощущением теплоты, гостеприимства и спортивного духа кыргызского народа и что они очень хотят приехать снова", - написано в поздравительной речи Посла Соединенных Штатов.

Пусть Новый год принесет вам крепкое здоровье, счастье и благополучие, и пусть он станет годом постоянного прогресса для наших стран, говорится в поздравлении.