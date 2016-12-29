День 29 Декабря: Нарымбаеву вручили новогодний подарок

29 декабря 2016, 18:05 Комментарии

После января-февраля 2017 года все бюджетники будут получать зарплату только по платежным картам. Безналичный расчет в стране внедряют последние 10 лет. Для этого в 2004 году даже был создан "Единый межбанковский процессинговый центр", позже преобразованный в ЗАО "Межбанковский процессинговый центр". Национальный банк довел свою долю в ЗАО, как сообщает сайт, до контрольного.

Неудивительно, что все последние годы Национальный банк настаивает, что все платежи должны процессироваться на территории страны. На этот раз глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов ссылается на госпрограмму. Ничего не поделаешь: монополия - вот ключ к успеху.

Толчком для увеличения доли безналичных расчетов может стать привязка биометрического паспорта с банковскому счету. Однако, Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности 27 декабря отклонил законопроект "О национальных документах, удостоверяющих личность". Среди прочего, закон предполагал введение электронных паспортов.

Единственный аргумент главы комитета Аскарбека Шадиева ("Бир Бол") - сейчас выдача паспортов превратилась в голый бизнес. Однако, в ГРС заверяют, что часть суммы в $7,4 млн, полученной от корейской KOICA, будет направлена на бесплатную замену паспортов. Учитывая поставленную цель, что президентские выборы должны пройти с биометрическими паспортами, они все-таки будут внедрены.

Скорее всего, Аскарбек Шадиев решил поддержать своего коллегу по фракции Жаныбека Бакчиева, который при Бакиеве (2009-2010) и при коалиционном правительстве по квоте "Ата-Журта" (2011-2012) возглавлял ГРС. Похоже, последний недоволен разрушением схем, в которых на аутсорсинге услуг ГРС промышляли частные фирмы...

Иран объявил о начале переговоров по созданию единой сети железных дорог со странами Центральной Азии, в частности с Казахстаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Об этом 28 декабря заявил заместитель начальника иранской железнодорожной компании Мир-Хасана Моусави (Mir-Hassan Mousavi).

По его словам, переговоры начались в соответствии с результатами недавнего визита президента Ирана Хасана Роухани в страны Центральной Азии.

Роухани на прошлой неделе был в Бишкеке и также говорил про железную дорогу. В частности, он говорил про дорогу из Ирана в Кыргызстан через Узбекистан. Также существует вариант соединения Ирана с Китаем через Афганистан, Таджикистан и Кыргызстан.

Бишкек по итогам визита и перед визитом президента Атамбаева в Китай сказал, что Иран поддержал железную дорогу через ЦА в Китай. Если Иран хочет выйти в Китай через Таджикистан, значит предложение Бишкека проложить дорогу в Узбекистан через Торугарт имеет меньше шансов быть услышанным. Маршрут через Торугарт вряд ли будет поддержат Таджикистаном - в этом случае эта страна остается за бортом. Хотя, конечно, есть вариант, что дорогу проложат и через Торугарт, и через Эркештам...

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня провел заседание Совета по развитию бизнеса и инвестициям за закрытыми дверями. Видимо, есть что скрывать от общественности.

По сообщению пресс-службы правительства, Жээнбеков говорил любимые слова всех кыргызских премьер-министров: в данное время правительством ведется работа и далее по тексту.

Но даже пресс-служба не смогла скрыть тон закрытого заседания. "Однако предпринимаемые на сегодня правительством усилия недостаточны. Объемы внешней торговли Кыргызстана со странами ЕАЭС снижаются", - сообщает пресс-служба.

Суть работы и проблемы кыргызской бюрократия простая - она работает как "частная лавочка". Например, участница заседания, президент Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева в октябре этого года говорила, что поручение правительства по электронно-цифровой подписи (ЭЦП) остается неисполненным. На этом рынке, напомним, сложилась типичная кыргызская государственно-частная бизнес-модель - каждый госорган требует ЭЦП у конкретного поставщика, то есть приобрести подпись у своего частного бизнес-партнера. Доходит до того, что компании приходится покупать несколько ЭЦП для разных госорагнов. Ну, а цены, как и при любой монополии или картели, заоблачные...

Сегодня судья Первомайского районного суда Эмиль Кайыпов отпустил домой бывшего руководителя Аппарата президента Данияра Нарымбаева, осужденного за мошенничество. Ходатайство об освобождении подал заместитель начальника СИЗО ГКНБ Болот Шабданбеков.

Нарымбаев угодил за решетку до начала открытого конфликта между Атамбаевым и Текебаевым. Тему возможной связи между Нарымбаевым и Текебаевым государственные СМИ не торпедировали. Похоже, бывший руководитель Аппарата президента не представляет опасности на воле. Словом, самое время понять и простить.