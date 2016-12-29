В Бишкеке прошел первый республиканский конкурс среди студентов по составлению судебных актов

29 декабря 2016, 17:51 Комментарии

В здании Юридической Академии прошел республиканский конкурс среди студентов и магистрантов юридических факультетов высших учебных заведений по составлению судебных актов, собравший 36 студентов из 6 университетов Кыргызстана.

Как сообщает эксперт по коммуникациям и связям с общественностью Филиала Международной организации по праву развития в Кыргызстане Айзада Токтогулова, идея конкурса состоит в подкреплении теоретических знаний студентов на практике: каждая команда, представляющая отдельный ВУЗ, тщательно изучила одно условное гражданское и одно условное уголовное дело, вынесла свое решение и презентовало его зрителям конкурса и жюри, которое определило победителей.

Конкурс является логическим продолжением внедрения курсов по учебному судебному процессу в программы обучения юридических факультетов ряда высших учебных заведений.

"Этот курс приносит много пользы для студентов – они учатся читать судебные решения проводить судебные процессы, понимать, каким образом происходит суд. Для нас очень важно научить студентов писать сами решения, читать их правильно, делать выводы и обоснования, для того, чтобы дать им оценку. Поэтому, мы решили поддержать инициативу Ассоциации Юридических клиник Кыргызстана по проведению этого конкурса. Мы надеемся, что он станет ежегодным — ведь он способствует выработке навыков у студентов, которые помогут им в дальнейшем в работе в юридической сфере", — отметил в приветственной речи Старший советник по судебной реформе Филиала Международной организации по праву развития в Кыргызстане (IDLO Кыргызстан) Айбек Давлетов.

Как отмечается, основная цель конкурса — укрепление системы юридического образования и науки, повышение потенциала юридического сообщества в сфере отправления правосудия и качества подготовки специалистов в области юриспруденции.

"Поддержка студентов юриспруденции и судебной системы – это шаг в будущее, потому что завтрашние судьи, прокуроры, адвокаты – это сегодняшние студенты. И если их база будет сильной на сегодняшний день, то это означает высокое качество судей в будущем", — сказал президент Ассоциации юридических клиник Артур Бакиров.

В конкурсе приняли участие команды 6 ВУЗов страны: Кыргызский Национальный Университет им. Ж. Баласагына (КНУ), Кыргызская Государственная Юридическая Академия (КГЮА), Кыргызско-Российский Славянский Университет (КРСУ), Американский Университет в Центральной Азии (АУЦА), Международный Университет Кыргызстана (МУК), Международный Университет Центральной Азии (МУЦА).

"Команда Кыргызско-Российского Славянского Университета заняла первое место. Второе место заняла команда КНУ имени Баласагына, третье – команда КГЮА. Конкурс оценивался компетентным жюри, в которое вошли именитые судьи и работники правового сектора Кыргызстана: судья Верховного суда Болотбек Акматов, судья Чуйского областного суда Индира Айтбаева, судья Бишкекского городского суда Жаныл Мамбеталы, президент Ассоциации юридических клиник Артур Бакиров, советник по судебной реформе Филиала Международной организации по праву развития в Кыргызстане (IDLO Кыргызстан) Дильбара Максимбекова", — отметила Айзада Токтогулова.

Участница конкурса, Михайлова Ирина, студентка МУЦА, города Токмок поделилась своим мнением о мероприятии.

"Сам процесс подготовки к конкурсу длился около месяца, это очень ответственный процесс – нам пришлось вспомнить всю теорию, которую проходили за эти годы, изучать акты на sot.kg. Для меня, как будущего специалиста, значимость конкурса высока — в университете мы изучаем теорию, а здесь у нас есть возможность проработать эти знания в практике – а это совсем иное", — сказала участница.