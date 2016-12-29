Центральные улицы Бишкека перекроют 31 декабря

29 декабря 2016, 17:40 Комментарии

Управление патрульной милиции перекроет дороги в центре столицы 31 декабря.

По данным пресс-службы ведомства, проспект Чуй, а также улицы Киевская и Абдымомунова будут перекрыты в районе центральной площади с 12:00 до 15:00.

"Проспект Чуй на отрезке от проспекта Эркиндик до улицы Панфилова для проезда автотранспорта закроют с раннего утра – с 8:00. Улица Абдымомунова, на которой расположена Старая площадь, будет недоступна для автомобилистов на отрезке от улицы Раззакова до улицы Орозбекова. Улицу Киевскую перекроют от проспекта Эркиндик до улицы Панфилова. Она будет открыта для проезда автобусов и троллейбусов, но для маршрутных такси проезд запретят, так как они могут создать заторы на дороге. Перекрытие улиц Абдымомунова и Киевской начнется в 17:00 и продлится до окончания праздничных мероприятий",– сообщает пресс-служба.